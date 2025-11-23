Раскрыты пункты альтернативного мирного плана Европы

Европа уже сформировала свои конрпредложения к плану США Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Европа сформировала контрпредложения к плану президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине. Документ с тремя основными пунктами европейские представители привезли на переговоры в Женеву. Об этом сообщает одна из американских газет.

«Это предложение (план США — прим. URA.RU) сразу же вызвало обеспокоенность среди союзников Украины в Европе. В кулуарах встречи G20 в Йоханнесбурге в субботу более дюжины европейских лидеров подготовили встречное предложение, назвав первоначальное „основой, которая потребует дополнительной работы“», — пишет The Washington Post (WP).

Как подчеркивает издание, в предложенном плане отмечается, что на ВСУ не предполагается накладывать ограничения. Также указывается, что Украина получит контроль над Запорожской атомной электростанцией и Каховской плотиной, а также возможность беспрепятственно использовать реку Днепр и будет контролировать Кинбурнскую косу. Разрешение остальных территориальных споров европейский план предусматривает отложить на период после прекращения огня.

Продолжение после рекламы

Ранее в Кремле сообщили, что им известно о новом мирном плане, предложенном президентом США Дональдом Трампом в контексте урегулирования ситуации на Украине. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не пока получила официальных деталей документа, но контакты между Россией и США продолжаются.

Также представителя Кремля акцентировал внимание на том, что власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским должны безотлагательно рассмотреть возможность мирного урегулирования конфликта, так как в будущем эта возможность может быть упущена. Песков подчеркнул, что результативные действия ВС РФ должны побудить главу Украины к скорейшему началу переговоров, передает RT.