Пермский хоккеист установил рекорд в НХЛ

Мичков сделал быстрый хет-трик за 26 секунд в мачте с «Нью-Джерси Дэвилз» Фото: Размик Закарян © URA.RU

Хет-трик хоккеиста из Перми Матвея Мичкова помог «Филадельфии Флайерз» установить рекорд НХЛ в 21 веке. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

«Матвей забил, а уже через девять и 17 секунд в ворота „Дэвилз“ отправились шайбы Тайсона Ферстера», — сказано в сообщении. Отмечается, что это повторение пятой скоростной серии из трех голов в истории лиги, но самые быстрые три шайбы в матчах нынешнего столетия.

В сообщении уточняется, что рекорд всех времен был установлен «Бостоном» 25 февраля 1971 года, когда команда забила «Ванкуверу» три шайбы за 20 секунд. Благодаря скоростной серии «Филадельфия» одержала победу над «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 6:3.

Продолжение после рекламы

Пермяк стал выступать за клуб из НХЛ в 2023 году. Спустя четыре месяца после перехода в национальную лигу российский спортсмен, выступающий за «Филадельфию Флайерз», дал положительную оценку процессу адаптации в Северной Америке. По словам Мичкова, с каждым матчем он чувствует себя все увереннее.