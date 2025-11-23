Раскрыты факты военного сотрудничества Беларуси с Западом
Минобороны Беларуси рассказало о контактах с Западом в военной сфере
Беларусь продолжает поддерживать рабочие контакты с западными странами в военной сфере. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны Республики генерал-майор Валерий Ревенко. По его словам, контакты с западными странами необходимы для сохранения стабильности и мира около границ Белоруссии.
«Мы сохраняем рабочие контакты со странами Запада. Эти контакты предназначены прежде всего для сохранения стабильности обстановки, для поддержания этого мира, по крайней мере, около границ Республики Беларусь. Это крайне важно для нашего государства», — отметил генерал-майор в эфире «ВоенТВ».
Кроме того, Ревенко подчеркнул, что Белоруссия активно развивает отношения в военной сфере со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Он также отметил, что отношения с Россией остаются стабильными. Генерал-майор добавил, что белорусские военные дипломаты выстраивают отношения с зарубежными коллегами на основе доверия и партнерства. Это способствует укреплению обороноспособности и авторитета Беларуси на мировой арене.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о нерушимости союза между Республикой и Россией. Как передает RT, глава государства подчеркнул, что, несмотря на колоссальное давление, двусторонние отношения остаются устойчивыми и их необходимо сохранять в текущих условиях. Лукашенко отметил, что Беларусь и Россия всегда были и останутся вместе, и никакие попытки разрушить их единство не окажутся успешными.
