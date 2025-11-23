Обнародованы обещания США Киеву в случае согласия на урегулирование

США допускают возможность передачи Киеву крылатых ракет Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В плане урегулирования конфликта между Россией и Украиной, подготовленном США, предусмотрена возможность передачи Киеву ракет Tomahawk после завершения военных действий. Об этом сообщает одна из американских газет Согласно материалу, администрация США признает, что гарантии безопасности Украине в плане из 28 пунктов «недостаточно прочные».

«Официальные лица рассматривают возможность поставок Украине ракет Tomahawk в случае достижения мирного соглашения», — пишет The Washington Post (WP). Их Американские чиновники рассматривают отправку ракет как альтернативу размещению европейских войск на территории Украины в качестве «силы сдерживания» после прекращения огня.

Также администрация Трампа «на 100 %» привержена продолжению передачи Киеву разведданных и открыта к переговорам по плану. Кроме того, по информации WP, США стремятся убедить американцев, Украину и союзников в Европе в том, что мирный план Трампа «не настолько пророссийский, как может показаться». Сам президент Штатов назвал 27 ноября «подходящим сроком» для согласия Киева на план, хотя и дал понять, что предложение пока не окончательное. Также источники сообщают, что Трамп может пересмотреть положение об ограничении численности ВСУ до 600 тысяч человек.

