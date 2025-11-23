Дроны ВСУ добрались до Шатурской ГРЭС в Подмосковье: что известно о пожаре на станции к этому часу

На ГРЭС тушат пожар после ударов дронов ВСУ (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Шатурском округе Московской области зафиксировано крупное возгорание после атаки украинских дронов — огонь охватил трансформаторы гидроэлектростанции (ГРЭС). По информации, предоставленной региональным управлением МЧС, площадь пожара составила 65 квадратных километров. Сейчас возгорание локализовано.

Благодаря оперативному переключению на резервные линии электроснабжение города остается стабильным. На месте происшествия находятся глава муниципального округа Николай Прилуцкий и представители всех соответствующих служб. Ситуация контролируется, опасности для жителей нет. Что еще известно о возгорании на ГРЭС и какая сейчас обстановка в регионе — в материале URA.RU.

Несколько дронов ВСУ упали в районе станции

Утром 23 ноября Шатурская ГРЭС подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Средства ПВО ликвидировали часть дронов, однако несколько из них упали на территорию электростанции. В результате на объекте возник пожар, который в настоящее время локализован. Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия, написал в telegram-канале губернатор области Андрей Воробьев.

Электроснабжение города остается стабильным — переключение на резервные линии было осуществлено своевременно. Для обеспечения теплоснабжения до полной нормализации ситуации в округ направлены передвижные блочно-модульные котельные. Глава округа Прилуцкий и представители всех соответствующих служб находятся на месте инцидента. Ситуация находится под контролем властей, для местных жителей не зафиксировано.

Пожар тушат более ста человек и почти полсотни единиц техники

По состоянию на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения зафиксировано возгорание трех трансформаторов, площадь каждого составляет 65 квадратных метров. В настоящее время ведется работа по уточнению дополнительной информации, сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области.

Для ликвидации возгорания привлечены 137 человек и 49 единиц техники. Отмечается, что из того числа от МЧС России задействованы 59 человек и 19 единиц техники.

