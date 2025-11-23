Подземные красоты России: куда поехать вместо закрытой Кунгурской пещеры

Пока закрыта главная пещера Прикамья - самое время отправиться в путешествие Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Кунгурская Ледяная пещера — один из главных в Пермском крае магнитов для туристов со всего мира — закрыта. Но Россия велика, а пещер в ней множество. Куда еще можно отправиться, чтобы насладиться красотами подземного царства — в обзоре URA.RU. Сразу отметим, что в список мы включили только места, оборудованные для неподготовленных путешественников. Поэтому, например, ничего не расскажем про самую длинную в России Ботовскую пещеру.

Воронцовские пещеры, Сочи

В Сочи есть не только море, но и пещеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU





Далеко не каждый знпает, что в Сочи есть не только пляжи и море, но и пещеры. Популярны и легко доступны для туристов Воронцовские пещеры. Это самая протяженная в Краснодарском крае система пещер — ее длина более 11,7 км. В подземный комплекс входят пещеры Воронцовская, Долгая, Лабиринтовая и Кабаний провал. Внутри множество залов, гротов, ходов и тупиков. Здесь, как и в Кунгурской пещере есть сталагмиты и сталактиты. Чтобы туристу не заблудиться, по маршруту проложены удобные деревянные настилы со ступенями и поручнями. Весь путь освещен электрическими фонарями.

Большая Азишская пещера, Краснодарский край

Далеко от Сочи не будем отъезжать и найдем еще одну обустроенную для туристов пещеру. Название — Большая Азишская пещера — обманчиво. Длина ее всего 690 метров, а дорожки проложены только на 220-ти. Гостей пещеры ждут пять залов, колонны, сталактиты, сталагмиты, сталагнаты и натечные коры. По дну самого большого зала — Богатырского — протекает река Лозовушка. Возраст Большой Азишской пещеры составляет около двух миллионов лет. Туристический маршрут оборудован ступеньками, перилами, смотровыми площадками и освещением.

Продолжение после рекламы

Капова пещера (Шульган‑Таш), Башкортостан

Любоваться подземными красотами можно не только в Пермском крае Фото: Вадим Ахметов © URA.RU





Одна из крупнейших многоэтажных карстовых пещер Урала. Общая протяженность ее ходов более 3,3 км. Более того, это многоярусная пещера — она имеет несколько уровней. Но для туристов открыт только второй — экскурсии проводят сотрудники заповедника Шульган-Таш. Славится пещера уникальными наскальными рисунками древних людей. Этому творчеству более 14 тысяч лет. Охрой и углем художники рисовали животных и друг друга. Современными исследователями и охранителями этих артефактов в пещере смонтированы трапы, ограждения, лестницы, обзорные площадки и информационные щиты.

Рускеала, Карелия

Подземный мир причудлив и многообразен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU



