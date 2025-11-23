Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

ДТП

Из-за мокрой трассы фура съехала в кювет на М-5 в Саткинском районе. Видео

23 ноября 2025 в 12:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На месите аварии на М5 установлено реверсивное движение

На месите аварии на М5 установлено реверсивное движение

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На участке дороги М-5 «Урал» в Саткинском районе фура съехала в кювет из-за мокрой дороги. На данном участке организовано реверсивное движение для преодоления затора. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

«Под Юрюзанью большегруз съехал в кювет на 1658 километре автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск). Дорого мокрая. На месте ДТП организовано ременное реверсивное движение», — отмечает пресс-служба ведомства. 

Обошлось без пострадавших. В настоящее время на месте происходят работы по оказанию помощи водителю и эвакуации транспортного средства. Автомобилистам рекомендуется быть внимательными в сложных погодных условиях и соблюдать правила. 

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал