На участке дороги М-5 «Урал» в Саткинском районе фура съехала в кювет из-за мокрой дороги. На данном участке организовано реверсивное движение для преодоления затора. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

«Под Юрюзанью большегруз съехал в кювет на 1658 километре автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск). Дорого мокрая. На месте ДТП организовано ременное реверсивное движение», — отмечает пресс-служба ведомства.

Обошлось без пострадавших. В настоящее время на месте происходят работы по оказанию помощи водителю и эвакуации транспортного средства. Автомобилистам рекомендуется быть внимательными в сложных погодных условиях и соблюдать правила.