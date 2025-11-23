Из-за мокрой трассы фура съехала в кювет на М-5 в Саткинском районе. Видео
На месите аварии на М5 установлено реверсивное движение
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
На участке дороги М-5 «Урал» в Саткинском районе фура съехала в кювет из-за мокрой дороги. На данном участке организовано реверсивное движение для преодоления затора. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.
«Под Юрюзанью большегруз съехал в кювет на 1658 километре автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск). Дорого мокрая. На месте ДТП организовано ременное реверсивное движение», — отмечает пресс-служба ведомства.
Обошлось без пострадавших. В настоящее время на месте происходят работы по оказанию помощи водителю и эвакуации транспортного средства. Автомобилистам рекомендуется быть внимательными в сложных погодных условиях и соблюдать правила.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!