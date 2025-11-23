Российский истребитель первым в мире добился уникального достижения в зоне СВО
Американские журналисты уже и ранее восхищались российским истребителем
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
ВС РФ успешно применяют обновленные истребители Су-30СМ2 для ударов по зенитным ракетным комплексам Patriot американского производства. Об этом сообщили американские журналисты.
«Самолеты этого типа подтвердили свою эффективность в ходе СВО. На их счету сотни уничтоженных воздушных и наземных целей, в том числе системы Patriot», — пишет Military Watch Magazine. Как подчеркивают авторы материала, российский Су-30СМ2 стал первым в мире многоцелевым истребителем, который уничтожил западную систему противовоздушной обороны дальнего действия.
Ранее американские СМИ сообщили, что Су-30СМ2 вызывает растущий интерес у иностранных военных. По данным «Ростеха», истребитель отличается высокой маневренностью, летно-техническими характеристиками и широкой номенклатурой вооружения, включающей средства большой дальности.
