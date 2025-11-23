Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

ЖКХ и Городская среда

Горожане вспомнили красоту улицы Ленина в период застройки Кургана. Фото

23 ноября 2025 в 13:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Курганцы хотят, чтобы в городе было больше деревьев

Курганцы хотят, чтобы в городе было больше деревьев

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Раньше улица Ленина в Кургане славилась своим озеленением. Ее украшали красивые деревья и кустарники. Областной центр переживал строительный бум, но про массовую посадку деревьев также не забывали. Об этом вспомнили горожане.

«Улица Ленина была зеленой. Здания, фонари — отражали единый и гармоничный архитектурный стиль. В городе было уютно, много цветников и деревьев», — написали жители в паблике «Старый Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Улица Ленина в советское время

Фото: паблик «Старый Курган» ВК

По мнению курганцев, сейчас в городе многое делается для благоустройства территорий. Появляются новые качели, скамейки, пластмассовые топиарии. Но не хватает деревьев, отмечают горожане.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал