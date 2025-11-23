Горожане вспомнили красоту улицы Ленина в период застройки Кургана. Фото
Курганцы хотят, чтобы в городе было больше деревьев
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Раньше улица Ленина в Кургане славилась своим озеленением. Ее украшали красивые деревья и кустарники. Областной центр переживал строительный бум, но про массовую посадку деревьев также не забывали. Об этом вспомнили горожане.
«Улица Ленина была зеленой. Здания, фонари — отражали единый и гармоничный архитектурный стиль. В городе было уютно, много цветников и деревьев», — написали жители в паблике «Старый Курган» в соцсети «ВКонтакте».
Улица Ленина в советское время
По мнению курганцев, сейчас в городе многое делается для благоустройства территорий. Появляются новые качели, скамейки, пластмассовые топиарии. Но не хватает деревьев, отмечают горожане.
