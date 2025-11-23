Зеленский пошел на попятную по урегулированию на Украине

Зеленский может согласиться на выход из Донбасса Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на компромисс в вопросе территорий — признать часть Донбасса российским регионом в обмен на мирное соглашение. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.

«Зеленский, возможно, готов пойти на компромисс по важнейшему вопросу обмена территории в Донецке на мирное соглашение, чего требует Россия», — пишет The Washington Post (WP). Газета ссылается на заявление Умерова и источники, знакомые с ходом переговоров о мирном плане США из 28 пунктов.

По информации издания, Умеров заявил о возможности ограничения численности украинской армии до 600 тысяч человек. При этом, как отмечает WP, США готовы пересмотреть этот пункт, вызвавший резкую реакцию Украины и европейских стран.

Продолжение после рекламы

В субботу, 22 ноября, на переговорах в Женеве европейские чиновники представили контрпредложения к плану президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине. Документ включает три ключевых пункта. Среди них — отсутствие любых ограничений в отношении ВСУ и переход Запорожской АЭС и Каховской плотины под контроль Киева.