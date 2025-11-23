Логотип РИА URA.RU
Из Тюмени в Тобольск пассажиры смогут добраться по воде

23 ноября 2025 в 12:51
На восстановление катера потребуется 150 миллионов рублей

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Восстановленный катер «Метеор» будет доставлять пассажиров из Тюмени в Тобольск. О таких планах заявил глава Тобольска Петр Вагин в соцсети.

«От Тюмени до Тобольска можно будет добраться по воде. Пять часов по красивейшим сибирским рекам — и путь из региональной столицы в духовную столицу Сибири пройден. Пока это только планы, но они осуществимы», — поделился Вагин в своем telegram-канале.

Реализовать проект планируется в течение двух лет. Восстанавливать катер будет Тобольский Судостроительный Судоремонтный завод. Стоимость работ составляет ориентировочно 150 миллионов рублей, в то время как покупка нового судна обойдется в 700 миллионов.

