Из Тюмени в Тобольск пассажиры смогут добраться по воде
На восстановление катера потребуется 150 миллионов рублей
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Восстановленный катер «Метеор» будет доставлять пассажиров из Тюмени в Тобольск. О таких планах заявил глава Тобольска Петр Вагин в соцсети.
«От Тюмени до Тобольска можно будет добраться по воде. Пять часов по красивейшим сибирским рекам — и путь из региональной столицы в духовную столицу Сибири пройден. Пока это только планы, но они осуществимы», — поделился Вагин в своем telegram-канале.
Реализовать проект планируется в течение двух лет. Восстанавливать катер будет Тобольский Судостроительный Судоремонтный завод. Стоимость работ составляет ориентировочно 150 миллионов рублей, в то время как покупка нового судна обойдется в 700 миллионов.
