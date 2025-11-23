Из Тюмени в Тобольск пассажиры смогут добраться по воде

На восстановление катера потребуется 150 миллионов рублей Фото: Роман Наумов © URA.RU

Восстановленный катер «Метеор» будет доставлять пассажиров из Тюмени в Тобольск. О таких планах заявил глава Тобольска Петр Вагин в соцсети.

«От Тюмени до Тобольска можно будет добраться по воде. Пять часов по красивейшим сибирским рекам — и путь из региональной столицы в духовную столицу Сибири пройден. Пока это только планы, но они осуществимы», — поделился Вагин в своем telegram-канале.