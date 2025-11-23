В Перми демонтировали 11 незаконных торговых объектов

За ноябрь в Перми демонтировали 11 НТО Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми за ноябрь демонтировали 11 незаконных нестационарных торговых объектов (НТО). Об этом сообщили в администрации города.

«В Перми за ноябрь демонтировали 11 незаконных нестационарных торговых объектов...Во всех районах города проводится регулярная работа по выявлению незаконных объектов, также учитываются обращения граждан», — сказано в сообщении.

Среди демонтированных объектов — автомойка на улице Ветлужской, 86а, лоток на улице Революции, 60а, павильоны и киоски в районах города: на улицах Ветлужской, 60/1, Конноармейской, 32, Оверятской, 40, 9 Мая, 20, Маршала Рыбалко, 38, Ленина, 66а, Дружбы, 30 и Братской, 173. Во всех районах Перми продолжается работа по выявлению незаконных торговых объектов, при этом учитываются обращения граждан.

Продолжение после рекламы