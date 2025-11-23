В Перми демонтировали 11 незаконных торговых объектов
За ноябрь в Перми демонтировали 11 НТО
Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU
В Перми за ноябрь демонтировали 11 незаконных нестационарных торговых объектов (НТО). Об этом сообщили в администрации города.
«В Перми за ноябрь демонтировали 11 незаконных нестационарных торговых объектов...Во всех районах города проводится регулярная работа по выявлению незаконных объектов, также учитываются обращения граждан», — сказано в сообщении.
Среди демонтированных объектов — автомойка на улице Ветлужской, 86а, лоток на улице Революции, 60а, павильоны и киоски в районах города: на улицах Ветлужской, 60/1, Конноармейской, 32, Оверятской, 40, 9 Мая, 20, Маршала Рыбалко, 38, Ленина, 66а, Дружбы, 30 и Братской, 173. Во всех районах Перми продолжается работа по выявлению незаконных торговых объектов, при этом учитываются обращения граждан.
Также отмечается, что в случае если владельцы НТО, осуществляющие торговую деятельность, не устраняют нарушения законодательства, то оформляется протокол о совершении административного правонарушения. При этом незаконно установленные торговые объекты подлежат принудительному демонтажу.
