«Батюшка исчез, когда выяснял, куда идут деньги благотворителей»

12:37 12 ноября 2017 0

Жизнь в Батурино течет так же неспешно, как и раньше Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

К небольшому селу в Курганской области, Батурино, летом было приковано пристальное внимание. На 200-летие основателя русской миссии в Палестине Антонина Капустина сюда прибыл патриарх Кирилл. Во время визита высокие гости (прибыл министр культуры Владимир Мединский и Сергей Степашин в роли председателя Православного палестинского общества) пообещали выделить средства на ремонт полуразрушенной церкви, которую когда-то посещал будущий архимандрит. Однако уже спустя два месяца появилась информация, что церковь растеряла паству, единственный ее постоянный обитатель жалуется, что здание нечем топить. Журналист «URA.RU» отправилось в курганскую глубинку, чтобы выяснить, как она живет после визита федеральных гостей.

Гости из Москвы обещали отреставрировать Спасо-Преображенский храм в Батурино Фото: Александр Кадников © URA.RU

К летнему приезду патриарха в селе, где живет около тысячи человек, тщательно готовились. Блеск навели не только в самом храме, но и на территории вокруг: подлатали асфальт, обновили здание местной администрации, деревенские лачуги закрыли нарядными заборами. Сегодня, хмурым ноябрьским днем, новоделы на сельских улицах смотрятся чуждыми яркими пятнами. Обшарпанное здание церкви, зашитое в леса, светится голубыми с золотом куполами. Вокруг не видно ни души.

Навстречу нам спешит, прихрамывая, пожилой мужчина с окладистой бородой. «Раб божий Вадим», — представляется он и ведет нас пить чай в рядом стоящее здание. Истопник Вадим — единственный, кто сейчас постоянно обитает при церкви в Батурино. «Меня сюда послали на служение, топлю печки, плотничаю, все бесплатно», — рассказывает он, собирая на стол печенье и карамельки. «Это нам наши прихожане прислали, они сами в Магнитогорске живут, а родственники у них тут похоронены. В письме попросили их помянуть, мы вчера за них молитвы почитали».

«Ничего после приезда патриарха не изменилось, все про нас забыли,

— отвечает он на главный вопрос нашего путешествия. — Нам бы эту зиму пережить, дальше, может, и наладится все, а пока дрова сырые, уголь негодный — топить совсем нечем». Вадим подробно рассказывает о своих сложностях: к приезду патриарха в бытовом помещении навели красоту — снесли тамбур, поставили новую дверь, совсем не укрепив кирпичную кладку. «Мне бы короб для угля, вторую дверь, чтобы не мерзнуть», — рассказывает он о своих незамысловатых желаниях.

1/4 Сейчас в Батурино немноголюдно. Главная задача — перезимовать Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Я в духовные дела не лезу, — говорит истопник, но тут же высказывает свои соображения, почему дела в церкви идут плохо. — Отец Сергий [настоятель храма и идеолог его восстановления] уехал, его прихожане не стали ходить. Паломники не приезжают — здесь нужно гостиницу, трапезную для приезжих, а ее переделали под музей. Сейчас гостей принять негде, да и угощать не на что — откуда пожертвования, если сюда никто не ходит».

За судьбу бывшего настоятеля Вадим испытывает особую боль. «Он 16 лет положил на то, чтобы возродить церковь, а потом оказался неугоден, — рассказывает истопник. — Когда приезжал патриарх, его здесь не было — и районные власти и церковное начальство сказали, что он не должен присутствовать».

В кругах, приближенных к курганской епархии обсуждают, что

отца Сергия решили убрать после того, как он стал слишком пристально интересоваться расходованием средств, собранных у благотворителей.

«Настоятель исчез, когда выяснял, куда идут деньги благотворителей», — говорит источник. Послушница Лидия, которая расстилает на крыльце половики, говорит, что сейчас храмом управляет отец Владимир (на момент приезда «URA.RU» в Батурино, его не было в селе). А отец Сергий уехал из Батурино и перебрался в Свердловскую область. «С отцом Сергием, конечно, тут все иначе было», — вздыхает она.

«Он [Сергий] тут хозяин был, а перед приездом его все отодвигали, командовали, как хотели — кому это понравится? Не нашел он общего языка ни с руководством района, ни с епархией», — объясняет истопник Вадим.

Вадим — прихожанин екатеринбургской епархии. Ему священнослужители соседнего региона кажутся гораздо человечнее. «Из Екатеринбурга митрополит Кирилл приехал на следующий день после патриарха как обычный мирской человек, поговорил со мной. А наши священники ходят, как цари», — сетует Вадим. Со своими горестями он и сейчас охотнее обращается в Екатеринбург, чем в Шадринск или Курган. Да и интерес, по его словам, к Батуринской святыне курганские служители церкви после приезда патриарха не проявляли — за последние два месяца в селе никто из высокопоставленных священников не появлялся.

1/4 Храм по большей части пустует Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Я ведь не для себя это делаю — главное, чтобы про нас вспомнили, помогли церкви. Напомните, что год архимандрта Капустина еще не закончился», — объясняет он, позируя фотографу с поленом у топки.

Главу сельсовета Андрея Медведева мы нашли в актовом зале дома культуры. «А я и не думал, что что-то у нас изменится», — спокойно объясняет глава. «В церковь как ходило шесть человек, так и ходит. Откуда у нас паломники — у нас ведь нет никаких чудес. Капустин — историческая личность, а кто у нас в стране историей интересуется?», — машет он рукой.

В расположенном по соседству магазине тоже никаких позитивных изменений в селе не отметили. «У нас ведь все на показуху делают. Уехали — и забыли», — сетует мужчина-продавец. «Зато вон площадку к приезду патриарха детскую сделали, — возражает ему покупатель. — Правда, теперь ее топит водой, а откуда она идет, найти не могут. Вы вот напишите, чтобы районные власти узнали». «Все они знают! Не прибедняйтесь, все у нас хорошо», — вступает с ним в спор жительница села, а нам говорит: «Приезжайте к нам еще, не забывайте!».