10:15 16 ноября 2017 1

Российскую сборную могут отстранить от Олимпийских игр — решение по РУСАДА уже принято Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Слухи о недопуске российской сборной к зимним Олимпийским играм в 2018 году и имеют вполне определенные цели, рассказали спортсмены и депутаты Госдумы в беседе с «URA.RU». Новая волна обсуждения на этот счет разгорелась после того, как 13 ноября журналист ARD Хайо Зеппельт заявил, что, по его информации, РУСАДА 16 ноября вновь будет признана несоответствующим кодексу WADA, а значит деятельность агентства будет приостановлена. Сегодня утром стало известно, что совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на своём заседании в Сеуле действительно принял решение не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это напрямую повлияет на допуск всей сборной России на зимние Олимпийские игры.

Все эти слухи изначально имели одну цель — выставить русских лжецами по всем направлениям — от политики до спорта,

считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый зампред комитета Госдумы по международным делам и член «Единой России» Светлана Журова. «Этой цели хотят достигнуть по всем фронтам — от малайзийского боинга, Украины и выборов в США до спорта. Чем больше будет таких сфер, тем полнее будет впечатление о всех нас как о стране. Как только мы начинаем спорить, наши оппоненты тут же закрывают уши и говорят: нет-нет, вы обманываете», — рассказала Журова «URA.RU».

В 2016 году российских паралимпийцев не допустили до участие в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Фото: Анна Майорова © URA.RU

Все медиаистории вокруг России разыгрывается по одному канону, однако в случае с Олимпиадой в плен были взяты российские спортсмены, говорит Журова. «Как и перед Олимпиадой в Рио (проходила в 2016 году, тогда на Олимпиаду не допустили российских паралимпийцев — прим. ред.) появился журналист ARD со своими заявлениями. Многие из спортсменов уже несколько лет сдают пробы только за рубежом. Они бьют рекорды, выигрывают кубки мира, а им говорят: вы все равно не поедете. Были даже те, кто в Сочи не принимал участие, а им говорят, что их руководство все равно должно признаться в своих грехах за прошлые годы. Однако после этого следующим шагом станет признание того, что в этом замешан Владимир Путин, мы знаем, к чему это ведет», — говорит Журова.

Ситуация вокруг российской олимпийской сборной напоминает этакий «спортивный харрасмент», подмечает известный спортивный врач Игорь Завьялов.

«В этом случае, тот, кто первый успел обвинить, тот и прав. Нашей стороне надо встречные удары наносить, а не просто отворачиваться и говорить: „Вот вы гады“», — рассказал Завьялов «URA.RU».

Согласно докладу Макларена, в допинговом скандале замешаны министерство спорта и ФСБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Он считает, что государство плохо занимается защитой наших спортсменов. «Сколько лет прошло с начала скандала, а он не утихает. Говорили, что мы наняли профессиональных швейцарских юристов — так почему они до сих пор не защитили наши права? Почему мы ничего не знаем о ходе процесса? Нам надо агрессивней себя вести в судах. Боксировать вторым номером — это не значит, что надо бояться, это значит, что всегда надо наносить ответный удар. Многие боксеры боксирующими вторыми — выигрывают», — считает Завьялов.

Сравнил ситуацию с боксом и первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев. «К сожалению, в этой ситуации мы всегда опаздываем, но тот, кто обороняется, всегда бьет вторым, как, собственно, и в жизни», — отметил Валуев в беседе с «URA.RU».

Зеппельт отмечал, что WADA выступит против России из-за двух пунктов: российские власти так и не признали выводов профессора Ричарда Макларена о наличии системы поддержки допинга, а также не предоставили доступ к допинг-пробам Московской антидопинговой лаборатории.

Глава ОКР Александр Жуков уже заявил РИА «Новости», что нынешняя ситуация отличается от той, что была перед Олимпийскими играми в Рио, когда WADA требовало отстранения всей сборной команды России от участия в соревнованиях.Сейчас, по словам Жукова, такого требования нет. Однако глава ОКР отметил, что ситуация тупиковая: Россия отказывается признать доклад Макларена, а WADA этого требования не снимает.

Напомним, зимние Олимпийские игры стартуют в корейском городе Пхёнчхан 9 февраля 2018 года.