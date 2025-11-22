Эпоха Филиппа Князева: как учитель словесности превратил Курганскую область в промышленного гиганта

Курганская область получила мощный импульс в развитии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сегодня, проезжая по улицам Кургана, мы видим жилые массивы Заозерного, корпуса заводов, Центр Илизарова, здание филармонии, школы, библиотеки, больницы, Дворцы культуры — все это кажется нам данностью. Однако коренные горожане не забыли, как эффективно регионом руководил человек, для которого Курган стал не просто точкой на карте, а делом всей жизни. Давайте вместе с URA.RU вспомним руководителя Филиппа Кирилловича Князева, который вывел область в лидеры по многим показателям экономики и социальной сферы.

От школьной доски до управления регионом

Путь Филиппа Князева к власти не был карьерой номенклатурного работника. Уроженец Рязанской губернии, выходец из крестьянской семьи, он начинал свой трудовой путь с указкой в руке — учителем русского языка и литературы. Возможно, именно эта первая профессия заложила в нем интеллигентность и эрудицию, о которых спустя годы будут с теплотой вспоминать современники. Характер Князева закалила война. В 1941 году, совсем молодой, он ушел на фронт, был тяжело ранен и прошел через долгие месяцы госпиталей. В Курганскую область судьба привела Филиппа Кирилловича уже в мирном 1952 году. Начав с должности первого секретаря Катайского райкома, Князев изучал проблемы села и промышленности. 14 апреля 1966 года он занял главный кабинет в области — пост первого секретаря Курганского обкома КПСС. С этого момента началась новая эпоха в развитии города и региона.

Хлеб и заводы: экономическое чудо Кургана

В Кургане развивалась промышленность Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Двадцатилетие руководства Князева (1966–1985) историки и экономисты называют периодом расцвета Курганской области. Цифры говорят красноречивее любых эпитетов: за время его руководства объем промышленного производства в области вырос в 20 раз. Курганская область перестала быть просто аграрным краем, превратившись в мощный индустриальный центр. На всю мощь заработали гиганты: Курганский машиностроительный завод (КМЗ), завод колесных тягачей (КЗКТ), автобусный завод (КАВЗ), комбинат «Синтез», обеспечивающий лекарствами всю страну. Князев лично курировал вопросы сельского хозяйства. Последовательное освоение целинных земель дало свои плоды: валовая продукция выросла почти в три раза. Курганская область гремела на весь Советский Союз, занимая первые места по выращиванию зерна.

Город для людей

Для горожан построили Дом быта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Филипп Кириллович любил Курган и хотел сделать его комфортным для жизни. Карта города изменилась на глазах. При Князеве Курган обрел свой современный облик. Были построены вокзалы, путепроводы, центральный рынок, Дом быта, Дворец бракосочетаний, кинотеатры «Звездный» и «Курган». Особое внимание уделялось культуре, науке, медицине. Областная библиотека имени Югова, филармония и, конечно, гордость региона — Центр Илизарова, все это наследие «князевской» эпохи. Жилищное строительство шло невиданными темпами. Вырос Заозерный жилой массив. Темпы строительства соцобъектов стали поводом для добрых шуток. В областном отделе народного образования посмеялись: «Скоро не хватит партийных чиновников, чтобы ездить и перерезать ленточки на открытии новой школы». Это была правда — ежегодно сдавались десятки учебных заведений. Результат такой политики был налицо: численность населения области превысила 1 миллион 96 тысяч человек. Для сравнения, сегодня эта цифра снизилась до 753 тысяч жителей.

Интеллектуал во власти

Князева похоронили в Кургане Фото: Игорь Меркулов © URA.RU