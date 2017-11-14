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Ученые: к чему приведет повышение пенсионного возраста 8. Дубовицкую не узнали на похоронах Задорнова. ФОТО 16:08 14 ноября 2017 0 «Банкротами могут вскоре оказаться 70 регионов» Для чего Минфин выдвинул условия, которые губернаторы никогда не смогут выполнить Михаил Белый © Служба новостей «URA.Ru» Огромные долги сегодня есть почти у всех российских регионов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Большинство российских регионов рискуют оказаться банкротами из-за нового проекта правил реструктуризации бюджетных кредитов, разработанного Минфином. Между тем эксперты утверждают, что новый механизм будет действовать избирательно и использоваться преимущественно в качестве кнута пол отношению к губернаторам, для которых экономическая повестка в условиях кризиса до сих пор не стала главенствующей. По данным РБК, Минфин разработал проект правил реструктуризации бюджетных кредитов регионам (они выдаются из федерального бюджета под символические 0,1% годовых, формируют половину всего госдолга регионов). Согласно документу, в том случае, если регион-должник просрочит процентную выплату или погашение реструктурированного кредита, а также не заключит дополнительного соглашения, ему придется единовременно выплатить весь долг, который был реструктурирован. По мнению специалистов, формально речь идет о дефолте. Федеральный центр нашел еще один кнут для губернаторов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Напомним, что в сентябре глава государства Владимир Путин анонсировал запуск программы реструктуризации бюджетных кредитов регионов. Программа рассчитана на семь лет, а для некоторых субъектов и на 12. По словам Путина, регионам предстоит «выплачивать всего по 5% долга ежегодно» — это позволит им сэкономить 428 млрд рублей в 2018—2019 годах. В частности, президент разъяснил, что речь идет о дополнительных средствах, которые позволят регионам создавать новые рабочие места, повышать уровень жизни, решать транспортные и многие другие проблемы. Близкий к Кремлю политолог, пожелавший сохранить инкогнито, пояснил «URA.RU», что дополнительные ужесточения вводятся как сигнал для регионов, которые по-прежнему своим единственным донором видят федеральный центр, не пытаясь искать собственные точки роста. По словам собеседника агентства, правительству «пришелся не по душе шантаж со стороны регионов». Например, новосибирские парламентарии обратились к центру с предложением полностью вернуть региону акцизный сбор на топливо — ранее бюджеты субъектов получали 100% этого налога, сейчас только около 60%. При этом парламентарии указали, что в ином случае денег на ремонт и строительство дорог в регионе не хватит. На Сахалине Заксобрание не устроило перераспределение доходов от нефтедобычи в рамках «Соглашения о разделе продукции»: раньше области доставалось 75%, а Москве 25%, однако в новом проекте федерального бюджета планировалось, что доли будут распределяться наоборот. В итоге облпарламент подготовил отрицательный отзыв. Многие регионы требуют денег у Москвы, не пытаясь самостоятельно зарабатывать, говорят эксперты Фото: Алексей Глазырин © URA.RU По мнению генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, в таких условиях регионального саботажа инициатива Минфина является на деле «очередной пугалкой». «Все прекрасно понимают: если бы у региона была возможность единовременно выплатить долг, он бы сразу это сделал, и в реструктуризации не было бы ровным счетом никакого смысла. Новые требования — это формальные санкции, напоминание для губернатора: дескать, если не выплатишь долг, то кнут для тебя приготовлен», — пояснил «URA.RU» Журавлев. В то же время он признал, что у федерального центра нет резона «сажать регион в долговую яму». «Ну, признаешь регион банкротом, а дальше что делать? Можно, конечно, губернатора посадить в тюрьму, но он ведь из своей зарплаты долг не отдаст. Получается, что проблем Москва получает еще больше. Единственный теоретический вариант выхода из ситуации — это распродажа государственного имущества в субъекте-банкроте. Но это тоже непростой сценарий с не очень ясными перспективами», — отметил собеседник агентства. По словам Журавлева, сегодня в зоне риска автоматически оказывается большинство регионов, за исключением регионов-доноров, которые, по оценкам эксперта, «можно пересчитать по пальцам»: «То есть банкротами теоретически вскоре могут оказаться 65-70 регионов. Данное требование Минфина направлено на то, чтобы заставить губернаторов активнее шевелиться». Не допустить дефолты — главная задача Минфина, утверждает в разговоре с «URA.RU» глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Поэтому сейчас предложенные меры выглядят максимально жестко, но все будет решаться в индивидуальном порядке. Как, например, с Хакасией, которая задолжала 24,5 млрд рублей и 44% из них — коммерческим банкам. Несмотря на это, республика может получить 6-10 млрд рублей бюджетной поддержки. Но все же те губернаторы, которые идут к дефолту — кандидаты на вылет. Те, у кого проблемы с реструктуризацией долгов, должны сосредоточиться на этой работе», — пояснил политолог. По его данным, к числу «плохих» в долговом плане регионов относится Ненецкий автономный округ, а также Архангельская, Орловская, Псковская, Кемеровская, Ульяновская и другие области. «Экономическая повестка становится главной в условиях грядущей мобилизационной экономики, и губернаторы должны перестроиться под нее», — пояснил Гращенков. Новые требования Минфина не сможет выполнить большинство регионов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Происходящие перемены свидетельствуют о необходимости переформатирования экономических отношений регионов и Москвы, заявил в беседе с «URA.RU» руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. «Регионы залезли в долги уже давно, и связано это было во многом с бюджетной политикой, которая принята в России. Дело в том, что у нас нет долгосрочного социально-экономического и бюджетного планирования, из-за чего деньги осваиваются здесь и сейчас, как правило, неэффективно и без создания заделов на будущее. Федеральный центр при этом постоянно перегружает регионы обязательствами, не всегда обеспечивая их в полной мере финансами. Последний яркий пример — „майские указы“, исполнить которые в нашей финансово-бюджетной системе многие регионы просто были не в состоянии. В итоге дефициты бюджетов и неэффективность, высокая затратность управления финансировались за счет привлечения все новых кредитов, и регионы подошли к дефолту», — пояснил Миронов. Однако, по его словам, федеральному центру эти дефолты ни к чему, поскольку они не только будут означать потерю денег, но и уход частных инвесторов, а это плохо в целом для экономики. «По этой причине и родилась вот такая схема реструктуризации. Если ее упростить, то она означает, что федеральный центр часть долгов простит, часть — отложит, но все же заставит регионы заняться хотя бы какими-то выплатами и повысить эффективность своей бюджетной политики. Впрочем, чтобы это произошло, надо провести бюджетную реформу — децентрализовать налоговую систему, ввести долгосрочное и среднесрочное планирование, ориентированное на результат, дать больше финансовой свободы, но одновременно и больше ответственности регионам — вплоть до увольнения и наказания губернатора за накопление долгов и срыв обязательств», — подчеркнул Миронов. Высокий уровень госдолга является главным препятствием для развития регионов, поэтому предложения Минфина выглядят логичными, пояснил «URA.RU» эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов. «Госдолг есть у всех, даже у самых успешных, включая Москву (он сократился в 6 раз и на начало 2018 года составит 36 млрд рублей). Без решения этой проблемы нельзя обеспечить выход на устойчивую траекторию экономического роста. Конечно, можно было бы попробовать „залить“ регионы деньгами, но лишних денег в бюджете нет, да и необходимо дать региональным властям стимул для работы», — резюмировал собеседник агентства. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}