Юбилей Ельцин Центр отметил 25 ноября выставкой и спектаклем Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Ельцин Центре устроили закрытую вечеринку в честь 10-летия учреждения. Попасть на мероприятие могли только специально приглашенные гости, среди которых были культурные деятели Екатеринбурга, первые лица Свердловской области, медиаменеджеры и бизнес-элита, а также родные первого президента России Бориса Ельцина. Как прошел юбилей учреждения — в репортаже URA.RU.

Вечер за закрытыми дверями

Вечером 25 ноября в Арт-галерее Ельцин Центра царила особая атмосфера. Повод был более чем весомый — учреждение отмечало свое 10-летие. Заявленная «скромность» мероприятия, контрастирующая с масштабным открытием 2015 года, когда здесь были первые лица государства, оказалась обманчивой. Строгий фейс-контроль и внимательные взгляды служб безопасности на входе без слов дали понять — статусные гости будут и сегодня.

Выставка откроется для всех 26 ноября Фото: Екатерина Крылова © URA.RU

Торжества начались с открытия выставки «10 лет в Центре». Она стала своеобразной машиной времени, которая позволила гостям совершить путешествие от самых истоков. На стендах — рендеры будущего здания, кадры стройки, отзывы знаменитостей, переступивших его порог.

Именно среди этих свидетельств истории и начал собираться цвет Екатеринбурга и Свердловской области. Пространство двухэтажной галереи постепенно наполнялось неспешными разговорами и деловыми рукопожатиями.

Культурный бомонд и ожидание

Здесь царила атмосфера «своих». Вдумчиво изучал экспонаты мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. В стороне, ведя оживленный диалог, расположились ключевые фигуры культурного блока: начальник управления культуры администрации города Илья Марков и замминистра культуры региона Роман Дорохин (оба — претенденты на пост министра). Рядом с ними была замечена и бывшая вице-мэр по соцполитике Екатерина Сибирцева.

В экспозиции собраны интересные факты о создании Ельцин Центра Фото: департамент информационной политики

Среди гостей мелькали лица, знакомые каждому, кто следит за политической жизнью Урала: замгубернатора Василий Козлов, экс-глава администрации губернатора Владимир Тунгусов. Деловую элиту представлял владелец бизнес-центра «Высоцкий» Андрей Гавриловский.

Юбилей не мог обойтись и без тех, кто напрямую связан с культурой. В гуще событий можно было заметить директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева и главу Музея изобразительных искусств Никиту Корытина. Компанию дополняли глава «Урал Опера Балет» Андрей Шишкин, директор арт-холдинга «Ангажемент» Татьяна Самойлова, один из создателей телекомпании «ВиD» Юрий Любимов.

Неспешные разговоры с течением времени становились все громче, а открытие затягивалось. Организаторам выставки пришлось отклониться от расписания примерно на полчаса.

Слова президента и семейные традиции

Наконец, в дверях галереи появились свердловский губернатор Денис Паслер, уральский полпред Артем Жога в компании Татьяны Юмашевой — дочери первого президента России Бориса Ельцина. Она устроила для гостей экскурсию по выставке, а после делегация сказала торжественную речь. Первым выступил исполнительный директор Ельцин Центра Александр Дроздов, следом к трибуне вышел Жога, который зачитал поздравление от президента России Владимира Путина.

Экскурсию по выставке проводила Татьяна Юмашева Фото: департамент информационной политики

В нем глава государства подчеркнул значимость площадки как просветительского учреждения и центра притяжения молодежи, которая стремится к изучению истории России и духовному развитию. «За десять лет напряженной работы [центр] превратился в масштабный образовательный и культурный комплекс, где реализуются проекты социальной направленности. Центр стал точкой притяжения людей разных профессий и возрастов», — зачитал полпред письмо Путина.

После этого слово взял Паслер. Он заявил, что у площадки есть огромный потенциал. «Уверен, что Ельцин Центр будет активно взаимодействовать, как и сейчас, с региональными органами власти и включаться в областную политику. Мы готовы и впредь к тесному сотрудничеству с Центром и благодарны членам попечительского совета за конструктивное взаимодействие, искреннюю заинтересованность в развитии и продвижении. Успехов всем и много новых добрых дел на благо РФ».

Эмоциональным стало выступление Татьяны Юмашевой. Ее слова о Наине Ельциной, которая «все эти годы болеет за Центр», но не смогла приехать в силу возраста, придали камерности официальному событию.

После этого VIP-гости стали постепенно расходиться. Ненадолго в галерее задержались Паслер, Орлов, спикер заксобрания Людмила Бабушкина, Юмашева и ее муж Валентин — глава администрации президента в 1997–1998 годах.

Искусство не для всех

После официальной части торжества не закончились. Они переместились в Атриум Ельцин Центра, отгороженный от посторонних глаз, где состоялся премьерный показ спектакля-фантазии «Маяковский. Встреча». Для всех он станет доступен 26 и 27 ноября.

Публика ждала возможное присутствие миллиардера Романа Абрамовича — он приезжал в Ельцин Центр этой весной вместе с Юмашевыми, а также был на показе постановки о Борисе Рыжем, которую Art Seasons и создавал. Но одного его в зале не оказалось, поэтому премьера спектакля прошла под пристальным взором представителей городской элиты.