Подросток насмерть разбился после опасного заезда с другом в Екатеринбурге
Стаж вождения водителя - всего два месяца
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В Екатеринбурге в ночь на 25 ноября произошло смертельное ДТП, в котором погиб 17-летний подросток. По информации Госавтоинспекции Свердловской области, на улице Пархоменко 18-летний водитель Lada Granta не справился с управлением и въехал в опору электропередач.
«Водитель пояснил автоинспекторам, что двигался в кафе. Как произошла потеря управления, он не помнит», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Пострадавшего водителя доставили в 36-ю больницу Екатеринбурга. Там же медики проверят, был ли юноша пьян в момент аварии.
Погибший сидел спереди на пассажирском сидении и был пристегнут. От полученных травм он скончался до приезда скорой помощи.
В отношении водителя составлены административные протоколы за нарушение правил применения ремней безопасности и управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим, пристегиваться ремнями безопасности и неукоснительно следовать ПДД.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!