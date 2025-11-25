Подросток насмерть разбился после опасного заезда с другом в Екатеринбурге

Стаж вождения водителя - всего два месяца Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге в ночь на 25 ноября произошло смертельное ДТП, в котором погиб 17-летний подросток. По информации Госавтоинспекции Свердловской области, на улице Пархоменко 18-летний водитель Lada Granta не справился с управлением и въехал в опору электропередач.

«Водитель пояснил автоинспекторам, что двигался в кафе. Как произошла потеря управления, он не помнит», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Пострадавшего водителя доставили в 36-ю больницу Екатеринбурга. Там же медики проверят, был ли юноша пьян в момент аварии.

Погибший сидел спереди на пассажирском сидении и был пристегнут. От полученных травм он скончался до приезда скорой помощи.