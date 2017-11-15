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Главные новости Ямала
20:43  15 ноября 2017 0

Ямальский бизнесмен спрятал от государства миллиарды в «самоваре»

Силовики и фискалы раскрыли схему многолетних махинаций с поддельным топливом
Катерина Максимова
© Служба новостей «URA.Ru»
Силовики считают, что глава «Роснефтегаза„Олег Ситников на протяжении многих лет подпольно производил и продавал низкокачественный бензинФото: YouTube

Корпорация «Роснефтегаз» за годы своей деятельности на Ямале могла спрятать от государства не менее 2 млрд рублей. Именно о такой сумме заявляют налоговые органы, проводившие проверки бухгалтерии предприятия. По версии правоохранительных органов, глава корпорации Олег Ситников, в отношении которого возбуждены ряд уголовных дел, смог незаконно обогатиться за счет налаженной схемы по производству и продажи кустарного автомобильного топлива.

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Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Согласно материалам Арбитражного суда ЯНАО (имеются в распоряжении агентства), проверка фискалов показала, что «Роснефтегаз» задолжал государству 249 миллионов рублей налогов. Плюсом к ним — недоимка на 1,2 миллиарда, накопившаяся с 2011 года, пени — 359 миллионов, и еще 171 тысяча рублей недоплаченного НДФЛ. Итого, выходит сумма около 2 млрд рублей.

В конце октября 2017 года, Главное управление МВД России заявило о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное предпринимательство» против одного из предпринимателей, владеющим несколькими фирмами на Ямале. Бизнесмен, по версии силовиков, производил и продавал бензин. Несмотря на то, что имя подозреваемого не называлось, «URA.RU» удалось выяснить, что дело было возбуждено конкретно против Олега Ситникова.

По оценкам источников агентства, знакомых с ситуацией, кустарное топливо производилось на производственных базах «Роснефтегаза» в поселке Уренгой и на станции Фарафонтьевская. Использовались установки БДУ-2К («самовар»), и самодельные аппараты.

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Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Предположительно, продукция сбывалась на одноименных АЗС, сеть которых насчитывает 40 станций, а также продавалась предприятиям сферы ТЭК. По документам, «Роснефтегаз» закупал топливо у когалымской дочки «ЛУКОЙЛа». Однако, в добывающей компании связь с корпорацией опровергли.

В уголовном деле фигурирует не только кустарное производство бензиновых фракций. Кроме незаконного предпринимательства, установлено также незаконное использование товарного знака, подделка документов, отмывание денег.

В полиции считают, что Олег Ситников заработал на подпольной деятельности более 1 миллиарда рублей, однако источники агентства рассказывают, что эта сумма может являться доходом всего лишь за один год. В реальности, речь идет о гораздо больших деньгах.

Олег Ситников выстроил систему обороны. Юристы «Роснефтегаза» традиционно обжалуют в суде все решения ФНС. Например, относительно «самоваров», представители бизнесмена заявили, что установки не работали с 2010 года и в момент разбирательства шел демонтаж. Таким образом, непосредственный факт производства углеводородов задокументирован не был, и суд вынужден был заключить, что налоговики не могут обладать компетентным мнением в вопросах производства бензина.

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После топлива роснефтегазовских заправок автомобили быстро приходят в негодность
Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Сам Олег Ситников считает, что против его бизнеса ведется заказная кампания со стороны контрольных органов.

«Все это началось в 2011 году, когда за одно только лето после многочисленных проверок надзорных органов нам пришлось последовательно съехать из 3 офисов. Когда мы с большим трудом отстояли четвертый офис, в декабре 2011 года пережили настоящее „маски-шоу“, — говорит в разговоре с „URA.RU“ глава „Корпорации Роснефтегаз“. — Вынесли все до последней шариковой ручки. Когда вернули в феврале 2012 года останки компьютеров, бухгалтеры не успели сдать отчет. С тех пор налоговые органы инициируют постоянные проверки и обвиняют нас в недоуплате налогов».

Однако, против Олега Ситников так или иначе свидетельствует крайне низкое качество бензина, продаваемое на заправках «Роснефтегаза». Ранее ямальцы жаловались на продукт компании, из-за которого автомобили быстро приходили в негодность. Осенью 2017 года АЗС Ситникова оказались лидерами антирейтинга качества топлива на Ямале.

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