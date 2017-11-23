20:07 23 ноября 2017 0

Бездомные собаки стали настоящим бичом Урала и проблемой, решение которой до сих пор не нашли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Настоящее бедствие захлестнуло города УрФО. Стаи голодных бездомных собак разоряют мусорные баки, разносят заразу и загрызают прохожих. Активнее и агрессивнее всего дворняги в городах Ямала и Югры, где их особенно много. Испуганные нападениями горожане бьют тревогу, но проблему решать ответственные за этот вопрос не торопятся.

Один из последних случаев нападения, вызвавших бурные обсуждения, произошел в Салехарде. Местный житель выложил в популярный городской паблик в соцсетях фотографию, где продемонстрировал шов на своей ноге. Со слов мужчины, он просто вышел погулять вечером, когда его обступила стая разъяренных собак. Одна из них успела укусить рассказчика за ногу, пока ему удалось отбиться от животных.

В комментариях под постом тут же началась война. Одни встали на сторону животных, говоря, что те не виноваты, что оказались на улице. Другие требовали немедленного и беспощадного уничтожения собак. «Какой кошмар, срочно отстреливать, реально страшно! Забирайте их себе домой, чтобы нам не страшно было ходить с детьми! И вопрос решится!» — обращается ко всем зоозащитникам Елена Ш.

«Где вижу — истребляю, чтоб люди ходили спокойно», — сообщает пользователь Заур Р. К своему сообщению он прикрепил несколько фотографий, сделанных накануне. На них запечатлено, как около одного из магазинов на одной из центральных улиц Салехарда пробегает стая из дюжины собак. Автор поста добавляет, что с другой стороны дороги бежало еще столько же.

1/2 Фото из соцсетей

Тут же в комментариях местные рассказывают, что похожую большую стаю видели еще в нескольких районах. Это может быть одна и та же «банда», а может и еще одна стая. В любом случае, они безнаказанно бродят по городу.

И аналогична ситуация во всех городах Ямала и ХМАО. Правда, нельзя сказать, что бездомные животные остаются совсем без контроля. Например, в Ноябрьске дирекция муниципального заказа ежегодно объявляет конкурсы на отлов бродячих псов. Животных отлавливают, на протяжении нескольких дней держат в специальных вольерах и клетках, если вдруг найдутся хозяева. Если же за собаками никто не приходит, животных подвергают эвтаназии и утилизации. Подобные мероприятия проводят и во всех остальных городах. Но практика показывает, что мера эта не действует. Только в Салехарде в прошлом году было отловлено чуть менее тысячи животных. Однако фотографии, которые выкладывают местные жители в социальных сетях, говорят о том, что проблема не решена.

Специалисты подчеркивают, что корень проблемы кроется в не в собаках, а в людях.

«Вот берет человек себе животное, а потом наиграется, нет желания, сил, времени за ним ухаживать. И куда его? Просто выбрасывают на улицу», — отмечает ветеринар салехардской клиники «МедВет89» Александр Пилипенко.

Ветврач напоминает, что бездомное животное — это целый комплекс опасностей. Оно является разносчиком бешенства и других болезней, опасных как для животных, так и для человека. А в конечном итоге когда-то любимые домашние питомцы превращаются в диких зверей, сбиваются в стаи и начинают охоту. В том числе и на людей.

Например, в июне в городе Советском в ХМАО свора собак напала на сторожа одного из предприятий. Собаки в прямом смысле съели мужчину. Шокирующее происшествие засняли камеры наблюдения.

И примеров достаточно. Чаще собаки нападают на тех, кто не может себя защитить. На пьяных, детей, других животных. Так, на Ямале стая голодных бродяг растерзала нескольких оленей около поселка Яр-Сале.

Решить проблему в одночасье невозможно. Представитель одной из подрядных организаций по отлову рассказал на условиях анонимности, что сумма, выделяемая из бюджетов на отлов, недостаточна, чтобы поймать всех животных, содержать их и утилизировать по правилам.

В таких клетках содержатся пойманные собаки — до тех пор, пока не найдутся хозяева. Либо животных подвергают эвтаназии Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

«Мы выигрываем торги на определенное количество животных, которое должны поймать и провести все процедуры. Больше этого количества мы ловить просто не будем, потому что нет ресурсов на их отлов, содержание и так далее. А на улицах их бродит гораздо больше, чем оплаченное количество», — рассказал ловец.

Еще один путь решения — это принятие федерального закона, который регулировал бы ответственное отношение хозяев к домашним животным. В Госдуме его обсуждали несколько раз, но пока дело с мертвой точки не сдвинулось.

«Пока не примут такой закон, проблема до конца закрыта не будет. А на региональном уровне я бы предложил максимально подключать общественников и зоозащитников на местах. Потому что к организациям, которые занимаются отловом в муниципалитетах, очень часто возникают претензии. Работают они для галочки», — рассказал депутат ямальского Заксобрания Иван Вершинин, который неоднократно поднимал тему бездомных животных.

«Нужно вводить обязательную стерилизацию домашних животных. Не хочет хозяин стерилизовать — пусть платит какой-то крупный ежегодный налог. Тогда размножаться смогут только те домашние животные, которых берут ради разведения. А простые кошки и собаки, оказавшись на улице, не будут плодиться», — говорит ветеринар Александр Пилипенко.

Чтобы собаки не размножались, специалисты предлагают ввести обязательную стерилизацию домашних животных Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Тем временем особо горячие ненавистники собак уже начали самостоятельную борьбу с бродягами. Появились так называемые догхантеры, которые любыми способами пытаются убить животное. Иногда дело доходит даже до домашних питомцев.

«Догхантер, — это с виду самый обычный человек. Но убийство животных для него — способ и расплатиться с обидами, и почувствовать себя сильным», — поясняют зоозащитники в одном из сообществ по борьбе с убийцами животных.

Так, например, в сентябре в городском парке Муравленко девушка прогуливалась со своими собаками. Из кустов выскочил мужчина с дробовиком и открыл огонь по животным. Одна собака погибла на месте. Второй пытали помочь ветеринары, но и ее пришлось усыпить.

Количество случаев отравления собак догхантерами по всей стране зашкаливает. Во многих городах ходят слухи о недоброжелателях, которые раскидывают повсюду ядовитую еду. Были и случаи, когда травились и домашние питомцы. С одним из таких сейчас разбирается жительница Ноябрьска Ирина Чернова. Она поделилась с «URA.RU», что ее породистого любимца отравили прямо в вольере возле дома. «Это большая утрата для нас и ужас наших детей. И не только наших. С прошлого года в поселке травят вольерных собак. Сначала в почтовые ящики подкидывают анонимные письма, написанные фломастером, с требованием заткнуть собак или, как злоумышленники обещают сделать это сами. А затем у всех наших соседей в радиусе 500 метров отравили любимцев. Все восемь собак жили в вольерах. Вскрытие нашего пса установило препарат, которым он был отравлен. Сейчас идет следствие, и поэтому всей информации я сказать не могу», — рассказала собачница.