16:36 23 ноября 2017 0

В челябинском Арбитраже появится новый председатель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) отклонила кандидатуру председателя Арбитражного суда Челябинской области Андрея Орлова для утверждения на новый срок полномочий, также не получит должность претендовавший на эту должность адвокат Михаил Котельников. На вакантный пост будет объявлен новый конкурс, сообщил «URA.RU» источник в судейском сообществе.

ВККС должна была 21 сентября выбрать одну из двух кандидатур, которую рекомендует президенту РФ для назначения на пост председателя Арбитражного суда Челябинской области. Однако Михаил Котельников отсутствовал на заседании, и коллегия решила отложить рассмотрение вопроса по этому формальному основанию, хотя адвокат письменно просил вынести решение без него. Источник в судейском сообществе отмечает, что к тому заседанию в ВККС поступило несколько жалоб на Орлова: о несправедливом распределении премий, о рассмотрении всего нескольких дел в год.

Содержание еще одной жалобы было засекречено. Однако из-за нее коллегия и отложила рассмотрение вопроса с 21 сентября на 23 ноября. Сегодня стало понятно, что в той жалобе были веские основания не оставлять председателя челябинского Арбитража на новый срок полномочий.

Новый председатель апелляционной инстанции — племянник председателя комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Павла Крашенинникова (справа) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Что касается Михаила Котельникова, то он ни дня не проработал в суде и считается человеком прежнего руководителя челябинского Арбитража Виталия Коротенко.

Дата нового конкурса пока не определена. Известно, что кандидаты не могут участвовать повторно, если их персоны отклонены ВККС. Таким образом, в Арбитражном суде Челябинской области появится новый председатель.

На том же заседании ВККС рекомендовала назначить председателем Восемнадцатого апелляционного Арбитражного суда Дмитрия Крашенинникова, племянника депутата Госдумы Павла Крашенинникова. Конкуренцию ему составляли председатель одного из судебных составов Арбитражного суда Челябинской области Николай Котляров и зампред апелляционной инстанции Елена Бояршинова.

Дмитрий Крашенинников родился в 1973 году в Магнитогорске Челябинской области. В 1997 году окончил Уральскую государственную юридическую академию. С сентября 2005 года по ноябрь 2011 года — судья Арбитражного суда Свердловской области. Затем до ноября 2014 года — судья Федерального арбитражного суда Уральского округа, переименованного в Арбитражный суд Уральского округа. После чего утвержден заместителем председателя Арбитражного суда Свердловской области.