За минуты до президента Чехии: показываем интереснейший пункт графика

15:21 24 ноября 2017 0

Разработанный советскими конструкторами самолет вновь потребовался стране Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В середине следующего года в Свердловской области начинается новый этап локализации сборки самолетов L-410, которые сегодня выпускают в Чехии. Новое производство разместится на производственной площадке второй очереди особой экономической зоны «Титановая долина», которая появится на территории Уральского завода гражданской авиации. Сегодня, 23 ноября, стройплощадку осмотрят президент Чехии Милош Земан и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Однако «URA.RU» удалось побывать там раньше первых лиц.

L-410 никогда не выпускался в нашей стране. Тем не менее самолет считается советским. Дело в том, что в его создании участвовали советские авиаконструкторы, а СССР всегда был основным его рынком сбыта.

Но в начале 90-х в связи с развалом страны и советской системы воздушного сообщения заинтересованность в самолетах пропала. В итоге чешская компания Aircraft Industries (прежнее название — LET Kunovice) погрузилась в глубокий кризис. Она могла совсем исчезнуть, если бы «УГМК-Холдинг» в 2008 году не выкупил ее.

К приезду высоких гостей с самолетов сдувают каждую снежинку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«В России на тот момент стали восстанавливать региональное авиасообщение. Мы проанализировали, что 19-местный двухмоторный современный самолет будет востребован на региональных авиалиниях, к тому же подобный самолет отсутствует в линейке отечественных авиазаводов», — объясняет заместитель директора по корпоративным отношениям и специальным проектам «УГМК-Холдинга», Тимур Азерный.

В итоге за последние восемь лет в Россию из Чехии поставлено более 60 самолетов. По словам Азерного, L 410 UVP-E20 — самый универсальный летательный аппарат в мире. Его можно трансформировать в грузовой, санитарный или пассажирский самолет. Есть даже VIP-версия: восьмиместный салон с удобными столиками. На практике большинство «Элек» летает в регионах со сложными климатическими условиями.

В 2015 году Министерство промышленности и торговли РФ предложило УЗГА локализовать производство самолетов в России. В качестве мотивации Минпромторг РФ обеспечивает субсидирование в рамках госпрограммы «Развитие авиационной промышленности на 2013—2025 годы». В итоге Aircraft Industries весной 2017 года передало АО «УЗГА» комплект документации для организации серийного производства самолетов L 410 из компонентов, произведенных на основном производстве в Чехии.

Директор по корпоративным отношениям и специальным проектам «УГМК-Холдинга» Тимур Азерный рассказывает, что уже со следующего года на Урале появится собственное производство самолетов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Сегодня пока идет первая фаза локализации. Видишь этот самолет, — демонстрирует L-410 Тимур Азерный. — Он полностью произведен и собран в Чехии. На АО „УЗГА“ производится окончательная сборка с учетом требований российского заказчика».

В следующем году на территории второй очереди «Титановой долины» появится отдельный цех, где локализация «Элек» станет глубже. «Комплектующие пока также будут доставляться из Чехии, но уже наземным транспортом, что сократит стоимость перевозок. Здесь будут производиться сборка фюзеляжа, крыла, установка двигателей и монтаж российской авионики», — сообщил представитель завода УЗГА.

В Aircraft Industries не обещают, что на втором этапе локализации самолет стоимостью 400 миллионов рублей станет дешевле. «Но существенная часть добавленной стоимости будет оставаться в России», — говорит Азерный.

По словам директора завода УЗГА Вадима Бадехи, в течение 2018—2019 гг. планируется выпустить 29 самолетов.