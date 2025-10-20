Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Экология

Жителей Свердловской области предупредили о смоге

В Свердловской области с 20 октября прогнозируют смог
20 октября 2025 в 19:07
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Смог задержится до 24 октября

Смог задержится до 24 октября

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Свердловской области с 20 октября ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей, что свидетельствует о возможном появлении смога. Об этом сообщили в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«С 20 часов 20 октября до 20 часов 24 октября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении. Предупреждение будет отменено с 20 часов 24 октября.

Ранее URA.RU сообщало, что северную часть региона в ближайшие дни может накрыть снегом. В целом в Екатеринбурге ожидается облачная погода с небольшими прояснениями и осадками в виде дождя.

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал