Жителей Свердловской области предупредили о смоге

Смог задержится до 24 октября Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Свердловской области с 20 октября ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей, что свидетельствует о возможном появлении смога. Об этом сообщили в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«С 20 часов 20 октября до 20 часов 24 октября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении. Предупреждение будет отменено с 20 часов 24 октября.

Ранее URA.RU сообщало, что северную часть региона в ближайшие дни может накрыть снегом. В целом в Екатеринбурге ожидается облачная погода с небольшими прояснениями и осадками в виде дождя.