Уральские губернаторы вернули себе московских политтехнологов

12:48 28 ноября 2017 0

В Кремле начали процесс согласования политтехнологов для кампании-2018 Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Российские губернаторы завершают переговоры о сотрудничестве с московскими политтехнологами. Последние шесть лет это считалось лишней тратой средств: региональные лидеры делали ставку на собственные кадры и брали на работу в статусе вице-губернаторов наиболее креативных местных политтехнологов. Но из-за высоких рисков предстоящей президентской кампании возник новый тренд, подкрепленный желанием большинства губернаторов-новичков сохранить своих консультантов.

Тандем Владимира Тунгусова и Евгения Куйвашева был признан успешным федеральной властью: схему хотят повторить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По информации «URA.RU», в четырех из семи регионах Большого Урала начинают работать федеральные эксперты: в Челябинской, Свердловской, Курганской областях и Пермском крае. «Процесс отбора кандидатур был разнонаправленным. Никакой диктатуры со стороны федерального центра не было. Учитывались интересы всех сторон», — рассказал агентству один из региональных чиновников, знакомый с ситуацией

Традиционно сложным регионом считается Свердловская область: много политических игроков, высокая общественная и элитная активность. Но успех губернаторских выборов и тандема главы региона Евгения Куйвашева и его заместителя Владимира Тунгусова значительно улучшили электоральную ситуацию в регионе, говорит источник агентства, близкий к Кремлю.

Считалось, что кампанию Куйвашева на прошлых выборах со стороны федерального центра курировал член совета директоров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. Несколько собеседников агентства рассказали, что он продолжит работу в регионе. Но сам Кузнецов опроверг эту информацию.

В Челябинской области перед федеральным политконсультантом будут поставлены самые сложные задачи: в последнее время регион оказывался в центре негативной федеральной повестки.

Последний кейс — скандал вокруг рутения. Челябинские власти должны научиться отражать внешние и внутриполитические риски, чтобы изменить имидж «проблемного региона».

Через год после президентских выборов, в 2019 году, в Челябинской области запланирована губернаторская кампания: есть риск, что команда бывшего губернатора Михаила Юревича будет играть в свою игру, говорит источник, близкий к Кремлю. По его словам, Челябинскую область, скорее всего, будет консультировать глава АПЭК Дмитрий Орлов. Сам политолог на момент публикации текста был недоступен для журналистов.

Губернатор Пермского края Максим Решетников сам позвал в регион федерального политтехнолога Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми губернатор Максим Решетников сам выступил за продление контактов с федеральными специалистами, которые помогли провести ему успешную избирательную кампанию нынешней осенью. Политолог Дмитрий Фетисов напоминает, что Решетников, как и другие губернаторы-новички, имеет прямую поддержку главы государства, а значит, на предстоящих выборах Пермь должна показать отличные результаты. Соответственно, как заказчик Решетников может запросить консультирование, чтобы избежать проколов и скандалов, которые негативно отразятся даже не на нем, а на главе государства.

Сейчас перед Пермью стоит задача также аккуратно и правильно использовать ту электоральную машину, которая была построена перед губернаторскими выборами. Источник, близкий к Кремлю, говорит, что кампанию будет вести политконсультант, автор канала «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов.

Сам он не подтвердил «URA.RU» свое участие, но заявил, что политтехнологов будут отправлять в те регионы, где есть какие-то особенности, кому нужна помощь: «Принципиальным вопросом на сегодняшний день является явка, поэтому обеспечение явки и легитимности, обеспечение привлекательной кампании для избирателей будут основными задачами. В тех регионах, где губернаторские выборы прошли в минувшем сентябре, есть свои плюсы и минусы. Плюс заключается в том, что есть отмобилизованная избирательная машина, а минус — это усталость. Это третья серьезная кампания подряд: сначала Госдума в 2016-м, потом в губернаторские в 2017-м, а теперь будут выбирать президента. И если проявится усталость, то в регионе возможны проблемы с явкой».

Политолог отметил, что основная нагрузка по президентской кампании ляжет на федеральный центр: «Федералы дают смыслы, задают тренды, они пишут программу и главные федеральные медийные ресурсы также работают из одной точки».

Свой федеральный политтехнолог должен появиться и в Кургане: в 2019 году в регионе должны пройти выборы губернатора. Одной из главных проблем Кургана политаналитики, близкие к Кремлю, называют отсутствие региональной повестки. В задачи приглашенного эксперта будет входить формирование федеральной повестки и ее адаптация к региону. Но кандидатура политтехнолога пока еще обсуждается. Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов говорит, что в Кургане есть проблема общего ощущения периферийности региона и гипотетические слухи про послевыборные укрупнения.

Только после того, как генеральную линию обозначит Владимир Путин, кампания в регионах начнется по-настоящему Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, скорее всего, не будет внешних консультантов, но окончательно вопрос по ним еще не решен. В целом команды каждого губернатора (Владимира Якушева, Натальи Комаровой, Дмитрия Кобылкина) считают достаточно профессиональными и не требующими внешнего консультирования.

Процесс отбора и согласования политтехнологов в регионы еще только начался, говорят собеседники агентства во властных кругах. «Картина станет полной и понятной, когда сам президент публично обозначит генеральную линию кампании. Тогда уже технологи смогут воздействовать на губернаторов, зная ориентиры», — пояснил источник агентства.

«Сейчас технологи работают „кустами“, то есть иногда по 2-3 технолога на федеральный округ. И привлекают местных технологов по регионам. Но к выборам в те субъекты, где ситуация плохая, будут направлять команды — для спецпроектов по мобилизации и активной стадии „полевой“ кампании», — поясняет руководитель центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Президент Российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов заявил «URA.RU», что губернаторы перед технологами ставят главные задачи — помочь местной власти в проведении чистых, неангажированнных выборов как в сфере агитации и организации, так и в соблюдении законности процедур.