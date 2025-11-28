Челябинская туристка взыскала деньги за турецкий тур, в который не полетела

Туристка добилась взыскания с турагентства за ею самой отмененный тур Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Туристка в Челябинске взыскала деньги за путевку в Турцию, от которой отказалась. Как рассказал юрист Игорь Косицын, добровольно возвращать излишне полученное путешественница отказалась.

«Туристка подала иск в суд о взыскании всей суммы задолженности, процентов, компенсации морального вреда и штрафа. О том, что ей что-то вернули, за четыре месяца судебного процесса — ни слова», — сообщил Косицын на своих интернет-ресурсах.

Конфликт начался с отмены тура в Турцию летом 2024 года из-за болезни ребенка. Из 216,4 тысячи рублей туроператор Pegas Touristik вернул 164,4 тысячи рублей, удержав часть в качестве фактически понесенных расходов. Турагентство дополнительно перечислило женщине 12,1 тысячи рублей своего агентского вознаграждения. Несмотря на получение 176,5 тысячи рублей, туристка через неделю подала иск о взыскании полной стоимости путевки.

Продолжение после рекламы

В первом судебном процессе турагент не получил извещения и узнал о деле только после списания с его счета 395 тысяч рублей. Юристы смогли отменить заочное решение и восстановить сроки для обжалования. При новом рассмотрении дела были представлены все платежные документы и агентский договор.

«После трех заседаний в новом рассмотрении — в иске к турагенту отказано полностью», — констатировал Игорь Косицын. С туроператора взыскали удержанные 39 тысяч рублей фактически понесенных расходов, поскольку надлежащим образом он их не подтвердил.

Суд сейчас рассматривает ходатайство о повороте исполнения решения для взыскания более 550 тысяч рублей с туристки обратно. Юрист также планирует выставить ей судебные расходы за ведение дела.