Челябинская туристка взыскала деньги за турецкий тур, в который не полетела
Туристка добилась взыскания с турагентства за ею самой отмененный тур
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Туристка в Челябинске взыскала деньги за путевку в Турцию, от которой отказалась. Как рассказал юрист Игорь Косицын, добровольно возвращать излишне полученное путешественница отказалась.
«Туристка подала иск в суд о взыскании всей суммы задолженности, процентов, компенсации морального вреда и штрафа. О том, что ей что-то вернули, за четыре месяца судебного процесса — ни слова», — сообщил Косицын на своих интернет-ресурсах.
Конфликт начался с отмены тура в Турцию летом 2024 года из-за болезни ребенка. Из 216,4 тысячи рублей туроператор Pegas Touristik вернул 164,4 тысячи рублей, удержав часть в качестве фактически понесенных расходов. Турагентство дополнительно перечислило женщине 12,1 тысячи рублей своего агентского вознаграждения. Несмотря на получение 176,5 тысячи рублей, туристка через неделю подала иск о взыскании полной стоимости путевки.
В первом судебном процессе турагент не получил извещения и узнал о деле только после списания с его счета 395 тысяч рублей. Юристы смогли отменить заочное решение и восстановить сроки для обжалования. При новом рассмотрении дела были представлены все платежные документы и агентский договор.
«После трех заседаний в новом рассмотрении — в иске к турагенту отказано полностью», — констатировал Игорь Косицын. С туроператора взыскали удержанные 39 тысяч рублей фактически понесенных расходов, поскольку надлежащим образом он их не подтвердил.
Суд сейчас рассматривает ходатайство о повороте исполнения решения для взыскания более 550 тысяч рублей с туристки обратно. Юрист также планирует выставить ей судебные расходы за ведение дела.
Косицын рекомендовал турагентам обеспечивать надежное получение корреспонденции, вплоть до смены юридического адреса. По его словам, подобные случаи не единичны в судебной практике, а процедура возврата денег с недобросовестных туристов обычно занимает не менее года.
