Когда в России появится нормальное автострахование

12:42 02 декабря 2017 0

Рынок ОСАГО по-прежнему остается непрозрачным, констатируют эксперты Фото: Илья Московец © URA.RU

С 1 декабря участники массовых дорожно-транспортных происшествий могут рассчитывать на возмещение от своих страховых компаний. Ранее прямая компенсация убытков по полисам ОСАГО распространялась только на ДТП с участием двух автомобилей. Эта новация стала очередной в большом списке изменений, которые произошли в сфере автострахования в текущем году.

Почему рынок «автогражданки» по-прежнему остается непривлекательным для страховых компаний, продолжат ли они уходить с рынка, можно ли побороть мошенничество в этой сфере — об этом «URA.RU» беседует с президентом Ассоциации по защите прав автострахователей Максимом Ханжиным.

— Насколько важным для автомобилистов окажется последнее ноу-хау?

Президент Ассоциации по защите прав автострахователей называет происходящее на рынке коллапсом Из архива М.Ханжина

— В первую очередь, речь идет о повышении качества услуги. Ведь прямое урегулирование, с точки зрения страховщиков, является инструментом повышения сервиса. Для рядовых водителей — это благо. Ведь раньше прямое урегулирование убытков работало только в том случае, если в ДТП участвовали два автомобиля. Сейчас же — вне зависимости от количества участников, вы обращаетесь в свою компанию. До этого момента приходилось идти в компанию виновника.

Однако такая новация реально работает только в том случае, если страховая компания смотрит в будущее с оптимизмом и взращивает своих клиентов. Когда страховщики находятся в подавленном состоянии, когда им на все плевать, то они думают только об одном — как им отказываться от клиентов, а не как их набирать.

— Почему так происходит?

— Да потому что у нас отсутствует качественное регулирование отрасли. Один лишь пример, связанный с натуральной формой возмещения убытков по ДТП. Страховщики извратили мысль, пролоббировали закон в свою сторону. Поэтому в тех случаях, когда им это удобно, направляют машины на ремонт, а когда неудобно — отказывают в натуральной форме возмещения.

Страховые компании начали использовать этот инструмент для зарабатывания: заключают договоры только с теми сервисами, которые соглашаются на условия страховщиков. В результате получают обратные финансовые потоки

— из компенсированных денег за ремонт часть средств возвращается страховщикам. Естественно, что качество услуги падает, автовладельцы массоов жалуются на плохо произведенный ремонт. Кроме того, никаких стандартов, которым должны соответствовать сервисы, ремонтирующие машины в рамках ОСАГО, до сих пор не родилось. Их попросту нет!

Но в итоге от этой неразберихи страховщики сами и страдают. Отсюда и большие убытки, и проблема фальшивых полисов — люди просто не хотят платить за ОСАГО большие деньги, поскольку знают, что потом, в случае ДТП, трудно добиться адекватной компенсации.

— А что тут следует кардинально изменить?

Эксперты предлагают создать профессиональное объединение автосервисов, работающих в рамках ОСАГО Фото: Александр Елизаров © URA.RU

— Нам необходимо создавать новое объединение по подобию Российского союза автостраховщиков — Союз сервисов. Сервисов, отвечающих стандартам, сервисов, которые имеют компенсационный фонд, которые работают по единой системе. Это профессиональное объединение должно осуществлять все платежи.

Нужна концепция, при которой все убытки будут возмещаться натурально, и деньги будут платить не на руки людям. То есть после того, как наступил страховой случай, все платежи должны производиться исключительно между двумя профессиональными организациями. Тогда у нас появится и учет, на основании которого можно будет вести речь о повышении тарифов.

Это будет честно. Потому что сегодня неэффективность регулирования перекладывается сегодня на плечи рядовых автомобилистов. Иначе мы придем к тому, что на рынке останется всего несколько страховых компаний. Все они будут государственными и малоэффективными. Да и мошенники никуда не денутся.

— А что происходит сегодня с мошенниками на этом рынке? Количество «подстав» не уменьшилось?

— Легче стало лишь отчасти. Натуральная часть возмещений занимает всего лишь до 10% от общего объема. Главное — не это! Мошенников стало меньше там, где ими вплотную занялись компетентные органы. Наиболее яркий пример — Волгоградская область. В регионе были заведены уголовные дела, была широкая информационная кампания, произошли громкие задержания. И там ситуация изменилась — людям стало страшно заниматься страховым мошенничеством. То есть все своими глазами увидели, что на самом деле это решаемая проблема. Как говорится, было бы желание. Но есть такие регионы, где проблема мошенничества стоит крайне остро. За все платят обычные автомобилисты — мы с вами.

— Как зарекомендовала себя программа электронного ОСАГО?

Пример ряда регионов доказывает — с мошенниками в сфере автострахования можно бороться Фото: pixabay.com

— С одной стороны, хорошая программа — страховые компании вроде как не могут отказываться от проблемных регионов. С другой — они все равно находят всевозможные лазейки, чтобы не идти туда, где совсем все плохо. В итоге — снова страдают люди. И они тоже начинают придумывать свои лазейки. В итоге многие игроки сегодня хотят уйти с рынка, потому что пока ловить тут нечего. Люди не верят, но сложилась ситуация, при которой на ОСАГО просто невозможно зарабатывать — головной боли гораздо больше.

— Система оформления ДТП по европротоколу оказалась эффективной или нет?

— Да, этой системой пользуется все больше людей, привыкают. Даже страховщики перестали протестовать — они вообще на все махнули рукой. Живут исключительно сегодняшним днем, не задумываясь, что будет завтра. Мало кто верит, что правоохранительная и судебная системы у нас в одночасье изменятся. А это — залог благополучной работы всей системы. Главная беда — рынок непрозрачный, нет транспарентных правил игры. Никто ни за что не отвечает.

— Нет ощущения, что на рынке произошел откат назад: страховые компании в упадке, рядовые автомобилисты платят большие деньги за полисы и тоже страдают?

— Да, на рынке действительно наблюдается коллапс. Поэтому необходимы эффективные и быстрые решения. Вспомните, мы приняли закон об ОСАГО, а единая методика расчетов убытков появилась только через десять лет! Вы только представьте — все эти годы мы считали убытки без какой-либо четкой методики. И страховщикам было очень комфортно — тогда они были жирными котами, получали баснословные деньги. Все было очень мутно, непонятно, но всем было на руку. Но регуляторы упорно молчали. А сегодня стали несчастными котиками. Поэтому не нужно валить все на мошенников — кто-то же, в конце концов, в стране отвечает за этот рынок! Вот давайте с них и спросим, как мы оказались в таком тупике, кто нас туда завел.