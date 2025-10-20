Azerbaijan Airlines рассказал подробности инцидента со своим самолетов в Пулкове

Самолет AZAL после вылета из Петербурга вернулся из-за неисправности шасси Фото: Роман Наумов © URA.RU

Самолет Airbus A320 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), что совершил экстренную посадку в Пулково в Санкт-Петербурге, был полностью исправен и прошел плановое техническое обслуживание в сентябре 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«Пассажирский самолёт типа Airbus A320, входящий в парк AZAL, с момента ввода в эксплуатацию регулярно проходит полное техническое обслуживание и на момент вылета из Санкт-Петербурга находился в полностью исправном техническом состоянии», — сообщила пресс-служба компании на своем сайте. Там же отметили, что вся работа по обслуживанию выполнялась в строгом соответствии с требованиями производителя и внутренними стандартами перевозчика.

Помимо этого, представители AZAL сообщили, что экипаж в ходе полета проявил профессионализм, благодаря чему были нивелированы все потенциальные риски. Безопасность пассажиров, по словам компании, была обеспечена на максимальном уровне.

20 октября 2025 года воздушное судно Airbus A320, принадлежащее авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) и выполнявшее рейс J2-020 по маршруту Санкт-Петербург — Баку, было вынуждено вернуться в аэропорт вылета и осуществить внеплановую посадку в Пулково. У судна была выявлена неисправность шасси.

Экипаж выполнил все предусмотренные процедуры, в том числе снижение массы самолета путем выработки топлива перед посадкой. Однако после экстренной посадки он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Пострадавших нет.