Альтернативы Аляске нет: Рябков внес ясность по встрече Путина и Трампа

Встреча главы России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске задала единственно возможный формат диалога. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Нам главное донести до американцев сейчас, что Анкоридж задал рамки, в которых нужно работать. Здесь нет у нас альтернативного пути», — подчеркнул Рябков. Его слова передает ТАСС.

Он также сообщил, что даты встречи России и США по раздражителям пока нет. Однако Рябков отметил, что контакты между Москвой и Вашингтоном не прерываются.

