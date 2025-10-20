Москвич успел потратить деньги до задержания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Задержан 62-летний мужчина, подозреваемый в хищении более 1,6 миллиона рублей наличных, которые он нашел на улице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве. По данным ведомства, на Новослободской улице другой житель столицы случайно обронил пакет с валютой, в котором находилось более 1,6 миллиона рублей.

«Житель столицы, следуя за потерпевшим, который выронил пакет с деньгами из кармана куртки, обнаружил его на тротуаре, забрал деньги себе и распорядился ими по своему усмотрению», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Сейчас в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (Кража), ему грозит до 10 лет лишения свободы.