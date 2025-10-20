Москвич нашел на дороге чужой миллион и решил его потратить, теперь его ждет решетка. Видео
Москвич успел потратить деньги до задержания
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Задержан 62-летний мужчина, подозреваемый в хищении более 1,6 миллиона рублей наличных, которые он нашел на улице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве. По данным ведомства, на Новослободской улице другой житель столицы случайно обронил пакет с валютой, в котором находилось более 1,6 миллиона рублей.
«Житель столицы, следуя за потерпевшим, который выронил пакет с деньгами из кармана куртки, обнаружил его на тротуаре, забрал деньги себе и распорядился ими по своему усмотрению», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Сейчас в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (Кража), ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Потерпевший мужчина обнаружил пропажу только дома, после чего попытался самостоятельно отыскать деньги, но безуспешно. По информации следствия, задержанный москвич не попытался вернуть деньги владельцу и уже успел потратить значительную часть суммы. В полиции также напомнили, что найденные на улице ценные вещи и деньги необходимо передавать в правоохранительные органы, чтобы избежать уголовной ответственности.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.