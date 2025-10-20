Лыжника затянуло под лавину в горах Красноярского края

Лыжник смог среагировать и выбраться из лавины Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Красноярском крае лыжника затянуло под лавину, но ему удалось выбраться. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Лавина сошла утром в субботу на плато Путорана недалеко от Норильска. На горе в тот момент было около 10 лыжников. Одного из них скрыло снегом, но он сумел вовремя среагировать и выбраться», — пишет SHOT. По данным канала, в результате происшествия никто серьезно не пострадал.