Лыжника затянуло под лавину в горах Красноярского края
Лыжник смог среагировать и выбраться из лавины
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Красноярском крае лыжника затянуло под лавину, но ему удалось выбраться. Информация об этом появилась в соцсетях.
«Лавина сошла утром в субботу на плато Путорана недалеко от Норильска. На горе в тот момент было около 10 лыжников. Одного из них скрыло снегом, но он сумел вовремя среагировать и выбраться», — пишет SHOT. По данным канала, в результате происшествия никто серьезно не пострадал.
Сейчас в тайге Красноярскго края ищут семью, пропавшую 28 сентября во время туристического похода. Согласно одной из версий, со старшим Усольцевым мог произойти несчастный случай во время похода, в результате чего его супруга и дочь оказались не в состоянии самостоятельно выйти из леса и обратиться за помощью. Все, что известно о ситуации — в материале URA.RU.
