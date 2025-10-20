Искавшие семью Усольцевых волонтеры подписали документ о неразглашении

Волонтеры в очередной раз сообщили об отсутствии зацепок при поисках Усольцевых Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Волонтеры, занимавшиеся поиском семьи Усольцевых в тайге Красноярского края, подписали документ о неразглашении. Об этом сообщили СМИ.

«Перед отъездом волонтеров и МЧС, по словам некоторых добровольцев, попросили подписать документ о неразглашении данных», — пишет АИФ со ссылкой на одного из добровольцев. По его словам, сейчас семью ищут сотрудники МЧС и СКР. При этом волонтер отметил, что следов пребывания людей в тайге нет. «Нет характерных поломанных веток, вообще ничего. Они пропали 28 сентября — в воскресенье. А с воскресенья на понедельник пошел снег. Если бы семья пыталась выжить, мы бы наверняка увидели следы этих попыток», — сказал он.