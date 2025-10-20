Логотип РИА URA.RU
Искавшие семью Усольцевых волонтеры подписали документ о неразглашении

20 октября 2025 в 16:58
Волонтеры в очередной раз сообщили об отсутствии зацепок при поисках Усольцевых

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Волонтеры, занимавшиеся поиском семьи Усольцевых в тайге Красноярского края, подписали документ о неразглашении. Об этом сообщили СМИ.

«Перед отъездом волонтеров и МЧС, по словам некоторых добровольцев, попросили подписать документ о неразглашении данных», — пишет АИФ со ссылкой на одного из добровольцев. По его словам, сейчас семью ищут сотрудники МЧС и СКР. При этом волонтер отметил, что следов пребывания людей в тайге нет. «Нет характерных поломанных веток, вообще ничего. Они пропали 28 сентября — в воскресенье. А с воскресенья на понедельник пошел снег. Если бы семья пыталась выжить, мы бы наверняка увидели следы этих попыток», — сказал он.

Семья Усольцевых пропала 28 сентября в районе Минской петли Красноярского края, после чего были организованы масштабные поиски с участием профессиональных спасателей и волонтеров. За несколько недель обследовано более 11 квадратных километров местности, однако никаких следов пребывания семьи обнаружено не было. Ранее волонтеры уже отмечали отсутствие характерных признаков присутствия людей, а также высказывали сомнения в версии о побеге Усольцевых из страны. Все, что известно о пропавшей семье — в отдельном сюжете URA.RU.

Материал из сюжета:

Семья Усольцевых таинственным образом пропала в лесу Красноярского края

