Искавшие семью Усольцевых волонтеры подписали документ о неразглашении

Волонтеры в очередной раз сообщили об отсутствии зацепок при поисках Усольцевых
Волонтеры, занимавшиеся поиском семьи Усольцевых в тайге Красноярского края, подписали документ о неразглашении. Об этом сообщили СМИ.
«Перед отъездом волонтеров и МЧС, по словам некоторых добровольцев, попросили подписать документ о неразглашении данных», — пишет АИФ со ссылкой на одного из добровольцев. По его словам, сейчас семью ищут сотрудники МЧС и СКР. При этом волонтер отметил, что следов пребывания людей в тайге нет. «Нет характерных поломанных веток, вообще ничего. Они пропали 28 сентября — в воскресенье. А с воскресенья на понедельник пошел снег. Если бы семья пыталась выжить, мы бы наверняка увидели следы этих попыток», — сказал он.
Семья Усольцевых пропала 28 сентября в районе Минской петли Красноярского края, после чего были организованы масштабные поиски с участием профессиональных спасателей и волонтеров. За несколько недель обследовано более 11 квадратных километров местности, однако никаких следов пребывания семьи обнаружено не было. Ранее волонтеры уже отмечали отсутствие характерных признаков присутствия людей, а также высказывали сомнения в версии о побеге Усольцевых из страны. Все, что известно о пропавшей семье — в отдельном сюжете URA.RU.
