Власти готовят транспортный прорыв на Дальнем Востоке

Власти улучшат транспортную доступность на Дальнем Востоке. На совещании с вице-премьерами 20 октября глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что кабмин выделит более 9 млрд рублей на создание морского парома и строительство аварийно-спасательных судов ледового класса в этом макрорегионе. Как рассказал URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов, это усилит наше взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

В начале оперативного совещания премьер рассказал о решении кабмина увеличить максимальную субсидию на поддержку инновационных производств до 3,5 млрд рублей ежегодно в следующие девять лет. «Это решение позволит открыть перспективные производства в целом ряде регионов, в том числе в Ростовской, Нижегородской, Челябинской, Иркутской, Кемеровской и Московской областях», — сказал Мишустин, а затем обратился к первому вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой довести все планы до практической реализации.

Акцент премьер-министр поставил на теме развития отечественного флота, указав на то, что оно имеет ключевое значение для наращивания морских и речных перевозок, в том числе на Дальнем Востоке. Он отметил, что с этого года поддержка производителей и заказчиков судов, а также комплектующих предусмотрена в рамках нового нацпроекта технологического лидерства «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». И чтобы продолжить его реализацию, правительство выделит более 9 млрд рублей на создание морского парома, а также на строительство аварийно-спасательных судов ледового класса на Дальнем Востоке.

«Наши верфи должны выйти на высокие темпы работ, чтобы судоходные компании могли быстрее вводить в эксплуатацию современную качественную технику», — рассказал премьер.

Выделяя дополнительное финансирование на строительство морского парома, который будет курсировать между портами Дальневосточного федерального округа, власти хотели показать, что прилагают все усилия для улучшения транспортной доступности макрорегиона, объяснил URA.RU Владимир Климанов. А еще показать, что есть возможности сделать это быстро, добавил эксперт. «Улучшение транспортных цепочек на Дальнем Востоке — приоритетный вопрос, ведь макрорегион занимает 40% территории страны и там проживает около восьми миллионов человек.

Учитывая, что в нем есть немало труднодоступных территорий, до которых нельзя добраться по железной дороге, строительство паромов — выход из ситуации. И местами оно может быть дешевле, чем развитие авиасообщения», — отметил эксперт.

Даже если власти и допускают активное развитие железнодорожного сообщения в макрорегионе, то все равно это вопрос долгосрочной перспективы, поэтому внедрение альтернативных видов транспорта в регионе просто необходимо, обратил внимание Климанов. «Да, в будущем в ДФО может появиться железная дорога из Якутии до Магадана, о чем уже делали заявления, но очевидно, что это будет довольно не скоро, а проблему перевозок в макрорегионе нужно решать уже сейчас, что и делают. Кстати, у нас до сих пор сохраняется несвязность некоторых центров экономической деятельности на побережье Тихого океана.

Например, железная дорога, построенная от Эльгинского угольного месторождения в Якутии до побережья Охотского моря, до сих пор не связана с другими магистралями — это проблема, которую тоже нужно решать», — привел пример Климанов.