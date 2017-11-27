22:41 27 ноября 2017 0

Новоиспеченная миллионерша лишилась дополнительного заработка с продажи пирожков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Семья пенсионерки из Воронежа Натальи Власовой, которой посчастливилось выиграть с помощью лотереи полмиллиарда рублей, сообщила о проблемах, возникших в связи с известностью. Они говорят, что после выигрыша им «стало только хуже», а получения денег еще надо дождаться.

«Из-за внимания прессы мама больше не может торговать пирожками… Остаётся надеяться на одну пенсию. Лучшей жизни ещё нужно дождаться, а сейчас только хуже стало», — цитирует дочь победительницы Екатерину Евдокимову Life. Также семья призналась, что им пришлось занять деньги у односельчан, чтобы прилично одеть победительницу для поездки в столицу.

Наталья Власова проработала много лет в страховой компании, затем вышла на пенсию. В качестве дополнительного заработка пекла и продавала пирожки. Ее дочь работает в местном суде. В целом их семья живёт довольно скромно, поэтому Наталья верила в чудо и каждую неделю на почте покупала лотерейные билеты.

Финансовые трудности — не единственная проблема, которую испытывает семья. Ранее Власовой начали поступать угрозы. Из-за этого она была вынуждена удалиться из всех социальных сетей и без надобности теперь не выходит на улицу.