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27 ноября 2017
Главные новости Москвы
22:41  27 ноября 2017 0

«Мама больше не может торговать пирожками». Семья выигравшей в лотерею пенсионерки пожаловалась на известность

Продукты. Цены. магазин Проспект. Челябинск., беляш, пирожок
Новоиспеченная миллионерша лишилась дополнительного заработка с продажи пирожковФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Семья пенсионерки из Воронежа Натальи Власовой, которой посчастливилось выиграть с помощью лотереи полмиллиарда рублей, сообщила о проблемах, возникших в связи с известностью. Они говорят, что после выигрыша им «стало только хуже», а получения денег еще надо дождаться.

«Из-за внимания прессы мама больше не может торговать пирожками… Остаётся надеяться на одну пенсию. Лучшей жизни ещё нужно дождаться, а сейчас только хуже стало», — цитирует дочь победительницы Екатерину Евдокимову Life. Также семья призналась, что им пришлось занять деньги у односельчан, чтобы прилично одеть победительницу для поездки в столицу.

Наталья Власова проработала много лет в страховой компании, затем вышла на пенсию. В качестве дополнительного заработка пекла и продавала пирожки. Ее дочь работает в местном суде. В целом их семья живёт довольно скромно, поэтому Наталья верила в чудо и каждую неделю на почте покупала лотерейные билеты.

Финансовые трудности — не единственная проблема, которую испытывает семья. Ранее Власовой начали поступать угрозы. Из-за этого она была вынуждена удалиться из всех социальных сетей и без надобности теперь не выходит на улицу.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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