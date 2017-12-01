В районе, который спасает Путин, экологов обвинили во вредительстве

21:04 01 декабря 2017 3

Наталья Лощинина (слева) неожиданно обвинила Василия Московца (стоит) и его сторонников в экологических бедах Коркинского района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Неожиданный вопрос всплыл во время обсуждения проекта строительства Томинского горно-обогатительного комбината на заседании специально созданной рабочей группы в Общественной палате Челябинской области. Спикер Коркинского райсобрания Наталья Лощинина заявила, что благодаря ГОК удастся решить многолетнюю экологическую проблему ее муниципалитета, из которого бегут люди, передает корреспондент «URA.RU».

Новую для обсуждения этого вопроса тему Лощинина озвучила на второй части заседания. В первой же выступили представители инвестора — «Русской медной компании». Активисты движения «СтопГОК» при этом демонстративно покинули зал. Когда они вернулись, их представитель Яков Гуревич рассказал о состоянии воздуха. «Хочу сделать заявление: все экологически службы лгут, когда говорят, что воздух в Челябинске улучшился. Правительство в 3,5 раза увеличило предельно допустимую концентрацию [ПДК] по формальдегиду. Из-за этого экология якобы улучшилась в Челябинске. Уровень выбросов не просто высокий — угрожающий жизни. Главный загрязнитель — „Мечел“. Асфальтную пыль никто не считает, стирание шин и прочее вторичное загрязнение тоже», — говорил общественник.

Яков Гуревич (справа) предложил перераспределить расходы бюджета в пользу экологии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гуревич предложил «бросить бессмысленное копание метро», чтобы направить высвободившиеся 500 млн рублей в год на экологические проекты. Он считает, что не нужно достраивать дорожную развязку в районе цирка. Это даст еще полмиллиарда. «Вот вам и миллиард, если не заниматься глупостями. А сейчас на охрану воздуха в экологической программе на 2018—2025 годы, принятой неделю назад, заложен всего 131 млн рублей. С 2023 года только предусмотрена закупка оборудования для контроля состояния воздуха. Более того, предусмотрено увеличение выбросов! Согласно программе, Магнитогорск выпадет из числа городов с очень высоким уровнем загрязнения. А Челябинск останется», — возмущался эколог.

Эксперт «СтопГОК» озвучил свои предложения губернатору Борису Дубровскому: отменить программу охраны окружающей среды, приостановить все работы на Томинском ГОК до получения заключений всех экспертиз, уволить министра экологии области Ирину Гладкову «за предоставление недостоверной информации населению» и подготовка указанной программы охраны окружающей среды «с заведомым ухудшением условий для граждан».

Глава Росприроднадзора Виталий Курятников признался, что впервые слышит «такой развернутый доклад» от общественников. И обратил внимание, что шлейф от эндогенного горения в Коркинском угольном разрезе доходит до Челябинска и еще сильнее загрязняет воздух. По его данным, разрез выбрасывает не менее 5,5 тыс. тонн вредных веществ.

Эту мысль развила спикер Коркинского райсобрания Наталья Лощинина. Она попросила показать слайды с сильным дымом, который идет от угольного разреза.

«Мы этим дышим! И долгие годы не знали, что ответить на вопрос людей: «Что делать, как жить?». Для нас вопрос рекультивации Коркинского разреза [куда будут направлять материал с ГОК] — единственный вариант жизни в районе.

Дым от разреза — это проблема и жителей близлежащих муниципалитетов», — отметила депутат.

По словам Лощининой, рекультивация угольного разреза, без участия Томинского ГОК, оценивается в 30 млрд рублей. А бюджет всех экологических программ России — 50 млрд рублей. Спикер обратилась от имени всех жителей Коркинского района с просьбой обратить внимание на них при решении экологических вопросов. При этом она отметила, что ликвидация Коркинского разреза — единственное спасение для жителей.

Инвестора представляли гендиректор «Томинского ГОК» Валерий Улановский (слева) и вице-президенты РМК Наталия Гончар и Олег Медведев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из активистов «СтопГОК» выкрикнул: «А можно и тушить пожары [а Коркинском разрезе], это может делать РМК!». Лощинина возразила: «А вы приезжайте к нам, поживите, подышите!».

Начавшуюся было перепалку прервал председатель Общественной палаты Олег Дубровин. Он заметил, что вместо 2,5 часов заседание длится 3,5 часа. И попросил стороны подготовить вопросы, которые необходимо обсудить. На следующем заседании начать «с возможного загрязнения воздуха» и определить дальнейшую последовательность обсуждения.

По итогам встречи один из лидеров «СтопГОК» Василий Московец дал «крайне негативную оценку» заседанию. Он обвинил Дубровина в откровенной работе на РМК и пригрозил, что в ближайшее время активисты «отреагируют на ситуацию».

Координатор движения «СтопГОК» Владимир Казанцев, напротив, назвал первое заседание рабочей группы «огромным прорывом». «Уже у Курятникова что-то закрутилось в голове — он начал смотреть на вопрос с другой стороны», — счел эколог. Яков Гуревич согласился, что сегодня многие чиновники сделали для себя открытия. «Мне лично не кажется, что подобными заседаниями затягивается время. Все было конструктивно. Мы договорились, что наши предложения передадут губернатору, он даст ответ. Они также уйдут в Общественную палату области, Совет по правам человека при президенте и администрацию президента. Поэтому имеет смысл приходить на такие заседания», — подчеркнул общественник.

Сергей Белогорохов (стоит слева) и Василий Московец (стоит второй слева) почти не участвовали в дискуссии, они играли роль идеологов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Олег Дубровин также удовлетворен первым заседанием рабочей группы. «То, что хотя бы к концу мероприятия обе стороны на нашей площадке сели за стол переговоров и начали слышать друг друга — уже большой прорыв. Такого раньше не было. Надеюсь, мы будем продолжать вести диалог на уровне экспертов с разных сторон», — резюмировал он.

Рабочая группа «по вопросу реализации проекта строительства Томинского ГОК» была создана по итогам встречи 13 ноября губернатора Бориса Дубровского с представителями РМК, надзорных ведомств и активистами «СтопГОКа» Сергеем Белогороховым и Василием Московцом после телефонного звонка последнему президента Владимира Путина. Стороны договорились организовать переговорный процесс на площадке Общественной палаты области. В рабочую группу в качестве экспертов включили руководителей и других экологических движений.

Первая часть заседания 1 декабря началась с конфликта — активисты «СтопГОК» удалились из зала, не желая слушать представителей РМК, которые рассказывали об особенностях проекта строительства ГОК и минимизации экологических рисков. Спустя час общественники вернулись. Причем часть и них сидела за столом. А Василий Московец и Сергей Белогорохов перемещались по залу. Они практически не участвовали в дискуссии, исполняя роль идеологов «СтопГОКа».