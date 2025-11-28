Пермскую библиотеку засудили из-за долгов перед Росгвардией

Библиотека задолжала Росгвардии за оказанные услуги Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Пермский филиал федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» Росгвардии РФ выиграл судебный спор с губахинской библиотекой. С ней судились из-за долга за охранные услуги, включающие также обслуживание системы пожарной сигнализации.

«Арбитражный суд Пермского края решил — взыскать с должника в лице МБУК „Центральная библиотека“ Губахи в пользу ФГУП „Охрана“ Росгвардии в лице пермского филиала задолженность. Сумма — 18,3 тысяч рублей, а также 8 тысяч рублей в возмещение расходов по оплате госпошлины. Был взыскан долг за обслуживание техсредств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управлением эвакуацией», — сообщается в картотеке суда.

В документе уточнятся, что проигравшая сторона может обжаловать судебный приказ в Арбитражном суде Уральского округа. На это у ответчика есть 10 дней.

