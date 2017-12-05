«Уральские пельмени» готовятся помириться после двух лет скандалов

18:54 05 декабря 2017 0

Участники шоу хотят вернуть те времена, когда у руля стоял Сергей Нетиевский, который привел команду КВН на СТС, где «Уральские пельмени» стали визитной карточкой телеканала Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Больше двух лет в шоу «Уральские пельмени» происходят скандалы. В октябре 2015-го «URA.Ru» первым рассказало, что директор команды и ее участник Сергей Нетиевский покинул шоу, новым руководителем стал актер Сергей Исаев. Последние два года команда и Нетиевский судились за выпуски шоу и правообладание торговой маркой. А в последние дни борьба бывшего и нынешнего руководителей вылилась в паблик. Так, Исаев сказал, что Нетиевского выгнали за воровство, а Нетиевский на это напомнил, что каждый живет и поступает по совести, остальное решается в суде. «URA.RU» попыталось разобраться в происходящем внутри команды, и выяснило, что медийный всплеск может быть последним для «Уральских пельменей».

Как сообщил «URA.RU» ряд источников, сегодня в команде, где все решения принимаются решением большинства ее членов, происходит раскол по поводу видения будущего. Часть «Пельменей» готова пойти навстречу и помириться с экс-директором Сергеем Нетиевским. В следующем году команде КВН «Уральские пельмени» исполняется 25 лет (в первый раз команда местного политеха, УПИ, заявила о себе широкой публике в 1998 году).

«Будущий год идеален для того, чтобы уже наконец-то помириться с Нетиевским, пригласить его работать в команду обратно.

За это выступают самые именитые звезды шоу, старейшие игроки», — рассказывает «URA.RU» собеседник, близкий к команде.

Говорят, после отставки Нетиевского прозрачнее многомиллионные доходы «Уральских пельменей» не стали Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сейчас руководство в «УП» теперь устроено так: участник шоу Сергей Исаев — директор группы, а бывший заместитель Нетиевского Евгений Орлов — директор ООО «Уральские пельмени продакшн» — она занимается финансовыми отношениями с СТС.

Помимо Исаева и Орлова, которые хотят сохранить власть, решение о возвращении Нетиевского не поддерживают второстепенные актеры шоу, которые при новом руководстве почувствовали себя более уверенно, сообщает инсайдер. «Евгений Орлов зарабатывает на нашей ссоре миллионы. Он предал Нетиевского, рассказав команде о том, как расходуются деньги, завоевал доверие и продолжает заниматься тем же», — говорит источник, отмечающий растущее недовольство тем, как непрозрачно Орлов ведет дела.

Суммы называют приличные.

По уверениям завистников, СТС выплачивает команде за первый показ каждого нового шоу по 12 млн рублей, и еще по 200 млн, выкупая права на неограниченное число повторов.

Внутри суммы распределяются неравномерно. «Орлов практически ни за что зарабатывает миллион рублей в месяц. Но кто его упрекнет? Если спрашивать ребят, сколько команда получает, то все ответы будут разные — никто не понимает, сколько им платят», — уверяют источники, близкие к команде.

Пока команда не может прийти к единой позиции по поводу своего директора Фото: Василий Гришин © URA.RU

Сергей Нетиевский говорит, что порядок сумм может быть совершенно иным. «Я не знаю ничего конкретного, сейчас у руля команды новое руководство. Но я рад за ребят, если в контрактах действительно фигурируют такие цифры».

Нетиевский о настроениях в команде знает. «Радикальные вещи по смене директора, конечно, высказываются, я о них слышал». Отвечая на вопрос журналиста «URA.RU», будет ли он готов вернуться на позиции директора, если его позовут, продюсер ответил так: «Я в любом случае не держу на ребят зла. Люди, бывают, ошибаются и это нормально. Я хорошо отношусь к ребятам, мы прожили вместе большую часть нашей жизни. Я в любом случае хотел бы, чтобы шоу развивалось, чтобы мы радовали зрителей, чтобы они радовались нашим программам, а не читали в СМИ то, что сейчас про нас пишут».

Евгений Орлов заявил, что «вокруг команды ничего не происходит» и посоветовал обратиться за официальным комментарием в пресс-службу команды.

Сергей Исаев сказал, что комментировать «что-то связанное с Нетиевским» нет ни времени ни желания». Мы отправили официальный запрос в пресс-службу команды, однако на момент публикации ответ на него не поступил: позиция высказывается согласованно со всеми участниками шоу, а «Пельмени» сейчас на гастролях в Волгограде.

Сергей Исаев говорит, что комментировать конфликт в команде у него нет ни времени, ни желания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Конфликты в команде продолжаются с 2015 года. После разногласий в коллективе бессменного директора Сергея Нетиевского (он в свое время вытащил команду на СТС) сменил актер шоу Сергей Исаев. Нетиевский был директором «Уральских пельменей» с 1998 года, когда команда еще играла в КВН. К осени 2015 года он фактически единолично организовывал гастроли команды — он был генеральным продюсером Idea Fix Media и учредителем First Hand Media. Эти юридические лица, зарегистрированные в Москве, сопровождали проекты «Уральских пельменей» и занимаются гастрольной деятельностью коллектива.

Смена директора выглядела просто как техническое решение — так оно преподносилось в паблике. На самом же деле команда обвинила Нетиевского в том, что контролируемые его компаниями финансовые потоки «непрозрачны», сняла его с поста директора. Летом 2016 года стало понятно, что миром разойтись директору «Пельменей» и его бывшим коллегам, однокашникам, друзьям не удастся, конфликт вышел в публичную плоскость. В прессе началось регулярное освещение многочисленных нудных арбитражных процессов процессах.

Так, Нетиевский попробовал вернуться на пост директор, восстановился по суду, потом выяснилось, что на нем числятся права на товарный знак команды, он передал его команде, а некоторые шоу нельзя прокатывать на СТС без его согласия. В мае 2017 года он подал на творческий коллектив и его нового директора Евгения Орлова в суд, обвинив последнего в выводе активов. В ближайшие дни борьба в арбитражном суде продолжится.