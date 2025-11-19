На шоу на главной площади Екатеринбурга потратят миллионы

Каток должен открыться откроется 12 декабря Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Гала-шоу со звездами фигурного катания, которое представят на открытии «Катка на площади» в Екатеринбурге, обойдется в 3,6 млн рублей. Информация появилась на сайте госзакупок.

«Цена договора составляет 3640000 рублей. В нее включены все издержки исполнителя, включая: налоги, сборы и прочие обязательные платежи и иные расходы, трансфер, логистика, бытовой райдер (в части доставки артистов и их размещения в месте проживания) участников гала-шоу», — говорится в документе.

Услуги оказываются поэтапно: организаторы должны составить сценарий шоу до 17 ноября (на это уйдет 780 тысяч рублей), затем провести подбор и букирование фигуристов (аналогичная сумма). Самым дорогим этапом становится последний — подготовка и проведение шоу, на это потратят 2,08 млн рублей.

