На шоу на главной площади Екатеринбурга потратят миллионы
Каток должен открыться откроется 12 декабря
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Гала-шоу со звездами фигурного катания, которое представят на открытии «Катка на площади» в Екатеринбурге, обойдется в 3,6 млн рублей. Информация появилась на сайте госзакупок.
«Цена договора составляет 3640000 рублей. В нее включены все издержки исполнителя, включая: налоги, сборы и прочие обязательные платежи и иные расходы, трансфер, логистика, бытовой райдер (в части доставки артистов и их размещения в месте проживания) участников гала-шоу», — говорится в документе.
Услуги оказываются поэтапно: организаторы должны составить сценарий шоу до 17 ноября (на это уйдет 780 тысяч рублей), затем провести подбор и букирование фигуристов (аналогичная сумма). Самым дорогим этапом становится последний — подготовка и проведение шоу, на это потратят 2,08 млн рублей.
Официальное открытие главного катка Екатеринбурга запланировано на 12 декабря. В шоу выступят Алексей Ягудин, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. Помимо выступления, гости смогут посетить бесплатные мастер-классы.
