Спецслужбы съехались к высотке в Екатеринбурге, в квартире нашли труп
ЧП произошло в Орджоникидзевском районе (архивное фото)
Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU
В Екатеринбурге к многоэтажному дому на Эльмаше съехались спецслужбы. В одной из квартир обнаружили мертвым 21-летнего парня. Подробности трагедии URA.RU рассказал осведомленный источник.
По его словам, тело нашли в ночь на 19 ноября. По предварительным данным, мужчина отравился наркотиками.
Погибший, по данным URA.RU, родом из Нижних Серег. «Он любил возиться с машинами. Родные не верят в случившееся», — сказал знакомый парня.
Агентство обратилось за комментарием в свердловское СУ СК. Ответ будет опубликован, как только поступит.
