Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Спецслужбы съехались к высотке в Екатеринбурге, в квартире нашли труп

19 ноября 2025 в 18:16
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
ЧП произошло в Орджоникидзевском районе (архивное фото)

ЧП произошло в Орджоникидзевском районе (архивное фото)

Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU

В Екатеринбурге к многоэтажному дому на Эльмаше съехались спецслужбы. В одной из квартир обнаружили мертвым 21-летнего парня. Подробности трагедии URA.RU рассказал осведомленный источник.

По его словам, тело нашли в ночь на 19 ноября. По предварительным данным, мужчина отравился наркотиками.

Погибший, по данным URA.RU, родом из Нижних Серег. «Он любил возиться с машинами. Родные не верят в случившееся», — сказал знакомый парня.

Продолжение после рекламы

Агентство обратилось за комментарием в свердловское СУ СК. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал