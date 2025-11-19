Спецслужбы съехались к высотке в Екатеринбурге, в квартире нашли труп

ЧП произошло в Орджоникидзевском районе (архивное фото) Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU

В Екатеринбурге к многоэтажному дому на Эльмаше съехались спецслужбы. В одной из квартир обнаружили мертвым 21-летнего парня. Подробности трагедии URA.RU рассказал осведомленный источник.

По его словам, тело нашли в ночь на 19 ноября. По предварительным данным, мужчина отравился наркотиками.

Погибший, по данным URA.RU, родом из Нижних Серег. «Он любил возиться с машинами. Родные не верят в случившееся», — сказал знакомый парня.

