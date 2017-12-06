Москва готовится уволить депутата, контролирующего центр Екатеринбурга

11:18 06 декабря 2017 0

Анатолий Марчевский ознакомился с новой претензией со стороны работодателя Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Разгорелся очередной конфликт между руководством «Росгосцирка» и директором его екатеринбургского филиала Анатолием Марчевским. 5 декабря Ленинский районный суд рассмотрел иск Марчевского к работодателям. На сайте суда значится, что возникший между сторонами спор касается трудовых взаимоотношений. Чуть более подробную информацию содержало объявление на кабинете, где проходили слушания. В нем значилось, что истец оспаривает законность наложенного на него дисциплинарного взыскания. Какой именно проступок стал поводом для наказания не уточняется.

Объявление о судебном процессе по иску Анатолия Марчевского Фото: Алексей Силиванов

Объявление о судебном процессе обнаружил и предоставил его фотографию редакции «URA.RU» юрист Алексей Силиванов. Как сообщает лично знающий Марчевского источник, оспариваемое наказание стало для директора Екатеринбургского цирка уже третьим. Первые два были наложены, когда во главе Росгосцирка стоял Вадим Гаглоев. Однако глава филиала не признал себя виновным и добился их отмены через суд.

У двух деятелей искусства сложились предельно напряженные отношения. По одной из версий, они обострились из-за желания москвичей заменить руководителей екатеринбургского и ряда цирковых филиалов, назначив на освободившиеся места своих представителей. Именно в этот период прошли активные проверки финансовой деятельности Екатеринбургского цирка. По сообщению ряда СМИ, ревизоры обнаружили, что проводимые в нем новогодние представления не согласовывались с головной структурой. В документах значилось, что

аффилированному с Марчевским предприятию перечислялись непредусмотренные средства от продажи билетов, а сам Екатеринбургский цирк получил необоснованные субсидии из регионального бюджета на сумму 20 миллионов рублей.

Никаких последствий публикация этих фактов не возымела.

Бывшая супруга Анатолия Марчевского — Юлия судилась с ним несколько месяцев Фото: Анна Майорова © URA.RU

Положение директора циркового филиала осложнял разворачивавшийся одновременно с этим скандал между ним и бывшей супругой Юлией Марчевской. Суд признал, что деятель искусства бил ее в присутствии детей и обязал его выплатить экс-жене компенсацию за понесенные ею моральные страдания.

В июле 2016 года Гаглоев сам оставил свой пост. Источник агентства настаивает на том, что Анатолий Марчевский предпринял ряд аппаратных шагов для ускорения этой отставки и участвовал в кампании по лоббированию на пост нового главы Росгосцирка Дмитрия Иванова. По неофициальной информации, Марчевский и Иванов были хорошими друзьями. Но после кадровой ротации в Москве их отношения быстро испортились. Последовали новые проверки и объем претензий к екатеринбургскому филиалу лишь вырос. Очередное дисциплинарное взыскание стало следствием лишь одной из них. Источник «URA.RU» уверен, что вслед за ним москвичи попытаются найти очередной повод для наказания свердловского деятеля искусства. Два вступивших в силу взыскания могут стать поводом для отставки директора цирка.

Бывший директор «Росгосцирка» Вадим Гаглоев не смог отправить в отставку Анатолия Марчевского Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сторонники Анатолия Марчевского заявили «URA.RU», что считают звучащие от федералов претензии «придирками»: «Они не обоснованы и во многом надуманы. Вплоть до того, что человек якобы бы не вовремя пришел на работу, куда-то уехал без согласования и что-то не то на людях сказал». Оппоненты директора филиала полностью поддерживают позицию москвичей. Они напоминают, что Марчевский за время руководства Екатеринбургским цирком построил разветвленную бизнес-империю и считают желание Росгосцирка взять под контроль проходящие через нее деньги вполне объяснимым.

Сам Анатолий Марчевский заявил «URA.RU»:

«Я не считаю, что наложенное на меня взыскание обосновано и имею право защищать свою честь и достоинство».

За ходом рассмотрения его иска против Росгосцирка будут внимательно следить представители политических элитС 2000 года он неоднократно избирался депутатом Законодательного собрания по Ленинскому округу Екатеринбурга побеждая соперников с большим отрывом. Екатеринбургский цирк был включен в схемы по мобилизации избирателей в центральной части города. Если директор филиала на этот раз потерпит поражение в суде, то представляемая им политическая группа потеряет значимый ресурс. Это, в частности, ослабит ее позиции в преддверии выборов в Екатеринбургскую гордуму.