Свердловские дома власти за 2017 год изменили свои подходы к информационной открытости. Мэрия, от которой подобного до сих пор не ждали, устраивает откровенные беседы со СМИ, депутаты Заксобрания обсуждают возможность выборочной «травли» журналистов, полпредство нарушает данные ранее обещания, а резиденция на лету меняет правила игры.
На последнем заседании фракции «Единой России» был поднят вопрос, неожиданный не только для журналистского сообщества, но в целом для свердловской власти. Депутаты всерьез поставили вопрос о том, как им аннулировать аккредитацию отдельно взятого журналиста влиятельного федерального СМИ. По информации «URA.RU», отдельные представители фракции — Владимир Никитин и Владимир Терешков — назвали эти размышления чушью, тогда как глава фракции Елена Чечунова, лидер свердловских единороссов Виктор Шептий и главный кассир реготделения Александр Серебренников — идею поддержали.
Прецедент удалось создать лишь частично — были ужесточены бюрократические барьеры и каждое попадание журналиста в парламент 5 декабря потребовало отдельного запроса. Тем самым депутаты резко меняют вектор, взятый Заксобранием в самом начале 2017 года. В январе спикер Людмила Бабушкина решила радикально поменять принципы работы парламента с внешним миром. Для реализации задуманного она пригласила своим советником бывшего пресс-секретаря свердловского экс-премьера Дениса Паслера — Елену Воронову. Выстроенные отношения с прессой позволили последней за короткий промежуток времени ощутимо уменьшить число претензий к пресс-службе парламента, а сама спикер, прежде разрываемая противоречивым окружением, стала чаще появляться в СМИ, причем как в политической, так и в светской хронике.
«Никакого рывка в открытости, так же как и планов по введению более строгого пропускного режима, не существует — это ваш, журналистский миф. Законодательное собрание работало и будет в дальнейшем работать по закону о СМИ. Считаю, что взаимодействие выстроено эффективно. Если есть недоработки, готова их обсуждать и устранять», — объяснила «URA.RU» Елена Воронова.
Запретами и закрытостью заканчивает уходящий год и администрация свердловского губернатора. В понедельник, 4 декабря, департамент информационной политики региона без объяснения причин аннулировал уже выписанный пропуск журналиста, аккредитовавшегося в резиденцию.
Этот случай — логическое продолжение политики, которую уже длительное время проводит департамент во главе с Александром Ивановым. Еще 13 апреля свердловские власти, возмутившись описаниями своей работы в СМИ, закрылись на верхних этажах Белого дома, ограничив журналистам доступ в здание вторым этажом фойе. Подано это было под благонравным предлогом «организации удобного пресс-центра в здании правительства». Получив летом этого года департамент в виде самостоятельного органа власти, Иванов еще сильнее «закрутил гайки»: в маленьких муниципальных СМИ начались чистки, а екатеринбургские журналисты пожаловались на дифференцированный подход ДИПа к комментированию текущих событий.
На вопрос о перспективах открытости обладминистрации Александр Иванов ответил лаконично: «Нельзя открыть открытое».
Принцип деления СМИ на свои и чужие, практикуемый сегодня администрацией губернатора, до сих пор был присущ и полпредству президента РФ в УрФО. Однако в начале феврале 2017 года наместничество в лице замполпреда Бориса Кириллова первым из свердловских Домов власти выступило с официальным заявлением о начале новой «эпохи информационной открытости». К этому примечательному событию были подверстаны и обновленный сайт, и большая пресс-конференция полпреда Игоря Холманских 16 февраля 2017 года.
Завершилась «новая эра» в конце июня, хотя начала снижать «обороты» открытости еще весной. Главные федеральные инспекторы по ЯНАО (Александр Ямохин), Челябинской (Артем Пушкин) и Свердловской (Данила Трубинов) областям закрылись от контактов с прессой. Сегодня, как свидетельствуют журналисты влиятельного окружного издания, полпредство возвращается во времена, когда информполитику провально курировал помощник полпреда Андрей Перла.
В аппарате полпредства, впрочем, нашли уважительную причину происходящего: «В связи с приближающимся главным событием большого электорального цикла, а именно выборами президента, на аппарат полномочного представителя ложится ряд дополнительных задач. Совершенно естественно, что часть мероприятий становятся непубличными. Логично, что основными ньюсмейкерами этого периода становятся кандидаты в президенты. При этом ежегодная пресс-конференция полномочного представителя традиционно запланирована на начало следующего года, там вы можете лично спросить полпреда про информационную открытость».
В соцсетях журналисты периодически высказывают ту же претензию о дифференцированном подходе и в адрес администрации Екатеринбурга. Но в последнее время эти случаи единичны. PR-блок администрации Екатеринбурга удивил журналистов в последний год работы. После того, как пресс-службу мэрии в марте покинул Денис Сухоруков (занимал пост с весны 2011 года), полномочия по связям с общественностью перешли к замначальника информационно-аналитического департамента ратуши Алексею Редину и пресс-секретарю Анатолию Карманову.
Теперь комментарии от горадминистрации звучат на порядок чаще. Более того, один из самых закрытых чиновников — замглавы администрации по массовым мероприятиям Сергей Тушин — в приближении игр ЧМ 2018 стал устраивать встречи с редакторами ведущих СМИ региона.
В горадминистрации заверяют, что никогда не прекращали сотрудничать со СМИ: «Администрация Екатеринбурга всегда была открыта для журналистов и продолжает находиться с ней в диалоге. Мы готовы эти отношения развивать, в том числе, внедряя новые формы», — пояснил «URA.RU» Анатолий Карманов. Впрочем, сохранится ли открытость после игр ЧМ 2018, которые требуют от мэрии активной работы с общественностью — станет понятно только летом следующего года.