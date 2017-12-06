Главные новости Свердловской области 1. Элите Екатеринбурга запретили петь грустные песни

Элите Екатеринбурга запретили петь грустные песни 2. В Екатеринбурге закрыли популярный ресторан

В Екатеринбурге закрыли популярный ресторан 3. В подъезде екатеринбургского дома провалился пол. ФОТО

В подъезде екатеринбургского дома провалился пол. ФОТО 4. Власти продадут птицефабрику ради «Екатеринбург-ЭКСПО»

Власти продадут птицефабрику ради «Екатеринбург-ЭКСПО» 5. Уральцы в опасности из-за нашествия волков

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Депутаты придумали, как построить вторую ветку метро 7. Дети сгорели в страшном пожаре на Урале

Дети сгорели в страшном пожаре на Урале 8. Автомобилистам будет плохо: мэрия помирилась с ГИБДД 17:21 06 декабря 2017 0 Дома власти закрылись от СМИ. Анекдот: самый доступный — Тушин Белый дом стал двухэтажным, Холманских воскрешает Перлу, Заксобрание «охотится на ведьм» Антон Ольшанников © Служба новостей «URA.Ru» Полпред про публичность забыл, губернатора ее сторонится, а Заксобрание вообще все перепутало Фото: Александр Мамаев © URA.RU Свердловские дома власти за 2017 год изменили свои подходы к информационной открытости. Мэрия, от которой подобного до сих пор не ждали, устраивает откровенные беседы со СМИ, депутаты Заксобрания обсуждают возможность выборочной «травли» журналистов, полпредство нарушает данные ранее обещания, а резиденция на лету меняет правила игры. Единороссы решили было создать возмутительный прецедент. Но вовремя одумались — послушали трезвомыслящих однопартийцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На последнем заседании фракции «Единой России» был поднят вопрос, неожиданный не только для журналистского сообщества, но в целом для свердловской власти. Депутаты всерьез поставили вопрос о том, как им аннулировать аккредитацию отдельно взятого журналиста влиятельного федерального СМИ. По информации «URA.RU», отдельные представители фракции — Владимир Никитин и Владимир Терешков — назвали эти размышления чушью, тогда как глава фракции Елена Чечунова, лидер свердловских единороссов Виктор Шептий и главный кассир реготделения Александр Серебренников — идею поддержали. Прецедент удалось создать лишь частично — были ужесточены бюрократические барьеры и каждое попадание журналиста в парламент 5 декабря потребовало отдельного запроса. Тем самым депутаты резко меняют вектор, взятый Заксобранием в самом начале 2017 года. В январе спикер Людмила Бабушкина решила радикально поменять принципы работы парламента с внешним миром. Для реализации задуманного она пригласила своим советником бывшего пресс-секретаря свердловского экс-премьера Дениса Паслера — Елену Воронову. Выстроенные отношения с прессой позволили последней за короткий промежуток времени ощутимо уменьшить число претензий к пресс-службе парламента, а сама спикер, прежде разрываемая противоречивым окружением, стала чаще появляться в СМИ, причем как в политической, так и в светской хронике. После получения в свои руки департамента информполитики Александр Иванов весьма волюнтаристски распоряжается отношениями со СМИ Фото: Александр Мамаев © URA.RU «Никакого рывка в открытости, так же как и планов по введению более строгого пропускного режима, не существует — это ваш, журналистский миф. Законодательное собрание работало и будет в дальнейшем работать по закону о СМИ. Считаю, что взаимодействие выстроено эффективно. Если есть недоработки, готова их обсуждать и устранять», — объяснила «URA.RU» Елена Воронова. Запретами и закрытостью заканчивает уходящий год и администрация свердловского губернатора. В понедельник, 4 декабря, департамент информационной политики региона без объяснения причин аннулировал уже выписанный пропуск журналиста, аккредитовавшегося в резиденцию. Этот случай — логическое продолжение политики, которую уже длительное время проводит департамент во главе с Александром Ивановым. Еще 13 апреля свердловские власти, возмутившись описаниями своей работы в СМИ, закрылись на верхних этажах Белого дома, ограничив журналистам доступ в здание вторым этажом фойе. Подано это было под благонравным предлогом «организации удобного пресс-центра в здании правительства». Получив летом этого года департамент в виде самостоятельного органа власти, Иванов еще сильнее «закрутил гайки»: в маленьких муниципальных СМИ начались чистки, а екатеринбургские журналисты пожаловались на дифференцированный подход ДИПа к комментированию текущих событий. На вопрос о перспективах открытости обладминистрации Александр Иванов ответил лаконично: «Нельзя открыть открытое». Адепт методики разделения СМИ на «своих» и «чужих» Андрей Перла (слева) давно покинул полпредство, но дух его по-прежнему бродит в стенах «наместничества» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Принцип деления СМИ на свои и чужие, практикуемый сегодня администрацией губернатора, до сих пор был присущ и полпредству президента РФ в УрФО. Однако в начале феврале 2017 года наместничество в лице замполпреда Бориса Кириллова первым из свердловских Домов власти выступило с официальным заявлением о начале новой «эпохи информационной открытости». К этому примечательному событию были подверстаны и обновленный сайт, и большая пресс-конференция полпреда Игоря Холманских 16 февраля 2017 года. Завершилась «новая эра» в конце июня, хотя начала снижать «обороты» открытости еще весной. Главные федеральные инспекторы по ЯНАО (Александр Ямохин), Челябинской (Артем Пушкин) и Свердловской (Данила Трубинов) областям закрылись от контактов с прессой. Сегодня, как свидетельствуют журналисты влиятельного окружного издания, полпредство возвращается во времена, когда информполитику провально курировал помощник полпреда Андрей Перла. В аппарате полпредства, впрочем, нашли уважительную причину происходящего: «В связи с приближающимся главным событием большого электорального цикла, а именно выборами президента, на аппарат полномочного представителя ложится ряд дополнительных задач. Совершенно естественно, что часть мероприятий становятся непубличными. Логично, что основными ньюсмейкерами этого периода становятся кандидаты в президенты. При этом ежегодная пресс-конференция полномочного представителя традиционно запланирована на начало следующего года, там вы можете лично спросить полпреда про информационную открытость». Что должно было произойти, чтобы СМИ похвалили Сергея Тушина, некогда одного из самых непубличных чиновников, за открытость? Фото: Анна Майорова © URA.RU В соцсетях журналисты периодически высказывают ту же претензию о дифференцированном подходе и в адрес администрации Екатеринбурга. Но в последнее время эти случаи единичны. PR-блок администрации Екатеринбурга удивил журналистов в последний год работы. После того, как пресс-службу мэрии в марте покинул Денис Сухоруков (занимал пост с весны 2011 года), полномочия по связям с общественностью перешли к замначальника информационно-аналитического департамента ратуши Алексею Редину и пресс-секретарю Анатолию Карманову. Теперь комментарии от горадминистрации звучат на порядок чаще. Более того, один из самых закрытых чиновников — замглавы администрации по массовым мероприятиям Сергей Тушин — в приближении игр ЧМ 2018 стал устраивать встречи с редакторами ведущих СМИ региона. В горадминистрации заверяют, что никогда не прекращали сотрудничать со СМИ: «Администрация Екатеринбурга всегда была открыта для журналистов и продолжает находиться с ней в диалоге. Мы готовы эти отношения развивать, в том числе, внедряя новые формы», — пояснил «URA.RU» Анатолий Карманов. Впрочем, сохранится ли открытость после игр ЧМ 2018, которые требуют от мэрии активной работы с общественностью — станет понятно только летом следующего года. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}