После пресс-конференции Путина ОНФ снова будет в центре внимания

03:18 14 декабря 2017 0

Президент откроет завесу тайны — чьим кандидатом он выступит на предстоящих выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В четверг, 14 декабря, может разрешиться еще одна важная интрига президентских выборов. На большой пресс-конференции Владимир Путин объявит о формате своего выдвижения. Об этом говорят источники «URA.RU», близкие к Кремлю. Собеседники агентства в региональных администрациях утверждают, президент, скорее всего, решит идти независимым кандидатом.

Как стало известно агентству, вопросы по этой теме готовят сразу несколько журналистов кремлевского пула. Ранее РБК писало, что Кремль обсудил с регионами процедуру сбора подписей в случае самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента. Издание сообщало, что инструктаж сборщиков подписей и сам сбор могут начаться после новогодних праздников.

Большая пресс-конференция президента может стать площадкой для заявления о формате выдвижения Путина Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Собеседник «URA.RU» среди кремлевских политтехнологов на условиях анонимности рассказывает, что процедура сбора подписей будет призвана мобилизовать путинский электорат: «В ней примут участие многие политические и общественные силы: от ОНФ, „ЕР“ и „Путин Team“ до НКО».

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что сценарий самовыдвижения обозначил сам Владимир Путин, когда объявил о решении выдвинуть свою кандидатуру: «Напомню, что президент это сделал после участия в молодежном добровольческом форуме на встрече с рабочими завода ГАЗ, куда он приехал на юбилей предприятия. Мне кажется, что Путин будет выдвигаться от всех 145 миллионов российских граждан, а не от какой-то отдельной политической силы. Ни у кого не вызывает сомнений, что Владимир Путин победит в этих выборах, и вот эта особая легитимность дает ему мандат доверия на серьезные действия, которые позволят сделать необратимым курс на укрепление суверенитета страны».

Большая пресс-конференция президента выбрана площадкой, на которой Владимир Путин расскажет о сценарии своего выдвижения, потому что она не политически нейтральна, говорит источник агентства.

Политолог, профессор НИУ «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев считает, что возможный комментарий Путина о формате его выдвижения может потеряться на Большой пресс-конференции среди большого потока информации: «Будет огромное количество новостей. Наверняка президент будет говорить на международные темы, скажет о мотивах своего выдвижения, ответит на вопросы регионов. Будет обозначено много горячих проблем, которые будоражат общество. Поэтому вопрос формата выдвижения решится на самом выдвижении. И тогда это станет основной новостью».

За кремлевским пулом закреплены не только места в зале, но и вопросы Путину Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В случае, если Владимир Путин не объявит на пресс-конференции о своем самовыдвижении, предусмотрена еще одна площадка — «Форум действий ОНФ» который пройдет 18—19 декабря. Источник «URA.RU» в руководстве ОНФ рассказал, что «фронтовики» тоже хотят спросить Путина про выборы и предложить президенту помощь в сборе подписей.

«Фронтовики» ждут и готовятся к встрече с президентом, подтвердила «URA.RU» сопредседатель центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева: «Мы передадим президенту наши предложения по всем проработанным на форуме проблемам, но мы не можем думать за президента [где и когда он объявит о формате выдвижения]. Он еще не определился, как пойдет на выборы, но мы всегда будем его поддержкой. Мы все эти годы работаем как его штаб, выполняем его поручения по улучшению жизни людей. Во всех регионах страны работают наши исполкомы и штабы, это общественники и обычные люди».

Ожидается, что к съезду «Единой России», который пройдет 22—23 декабря, Владимир Путин уже объявит о формате выдвижения. В руководстве партии агентству рассказали, что, вне зависимости от выбора Путина, президента все равно ждут на съезде. «Ведь при любом сценарии участия президента в кампании будет задействована инфраструктура ЕР в регионах», — поясняет собеседник агентства.

Единороссы помогут Путину со сбором подписей, даже если он предпочтет идти самостоятельно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Эксклюзивные отношения «Единой России» с властью не пострадают, даже если Владимир Путин решит идти самовыдвиженцем, считает заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов: «В партии сейчас идет обновление, у Андрея Турчака (и.о. секретаря генсовета „ЕР“) есть карт-бланш на перемены. Его задача доказать, что партия меняется. Для этого ему не обязательно использовать выдвижение Путина как аргумент влияния партии. Логично, что „ЕР“ хочет, чтобы Путин от нее выдвигался. Но если этого не произойдет, то большой трагедии для партии не будет». Напомним, Владимир Путин был независимым кандидатом на выборах в 2004 году.

Политолог Алексей Мартынов полагает, что все площадки для публичного заявления Владимира Путина о самовыдвижении хороши: «Вполне вероятно, что везде будет звучать тема предстоящих выборов, тема выдвижения, и президентом будут даны разъяснения и ответы в зависимости от аудитории и вопросов. Полагаю, что процесс выдвижения от всех сил, возможно, не ограничится только тремя мероприятиями (пресс-конференция, форум ОНФ, съезд „ЕР“). Наверняка будут и другие площадки. Именно в этом и смысл: показать, что выдвижение будет от всех, а не от конкретной политической силы».

В случае, если президент пойдет на выборы самовыдвиженцем, то ему необходимо будет собрать 300 тысяч подписей в свою поддержку. При этом по закону, на один субъект РФ должно приходиться не более 7500 подписей избирателей, проживающих на территории этого региона.