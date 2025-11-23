Пермские фигуристы выиграли этап Гран-при России по фигурному катанию

Пермские фигуристы опередили соперников на 10 баллов Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Пермские фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков выиграли заключительный этап Гран-при России по фигурному катанию в Омске, опередив олимпийских медалистов Анастасию Мишину и Александра Галлямова. Победа стала для пермской пары первым крупным успехом после долгого перерыва, связанного с травмой партнерши.

«Зрителя не обманешь, он чувствует тот кайф, ту энергию, которая исходит от этих спортсменов. Шикарный прокат. Это уже взрослый, состоявшийся дуэт, способный на очень многое. Думаю, на чемпионате России нашим лидерам будет не так-то просто разбираться между собой. Кажется, появилась пара, которая может вмешаться в их борьбу», — отметил в эфире Первого канала Максим Траньков, сообщает «АиФ-Прикамье».

Отмечатется, что пара практически не допустила ошибок. Пермяки уступили Мишиной и Галлямову всего 0,7 балла, но по технической оценке обошли титулованных соперников. В произвольном прокате Чикмарева и Янченков усилили отрыв за счет высокой скорости, сложных поддержек и насыщенной хореографии. В итоге суммарный результат пермяков составил 220,53 балла.

