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Главные новости Свердловской области
13:30  15 декабря 2017 0

Из Екатеринбургской гордумы уходит «смотрящий Тунгусова»

Ослабляя контроль за депутатами, первый замгубернатора усиливает позиции в области
Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
Заседание Комиссии по градостроительной политике. Екатеринбург, григорьева светлана
Светлана Григорьева всегда стоит за спиной депутатовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбургской гордуме ждут очередную знаковую кадровую перестановку. Руководителю аппарата муниципального парламента Светлане Григорьевой предложили перейти на работу в администрацию губернатора. Депутаты считают ее личным юристконсультом первого замглавы области Владимира Тунгусова с почти неограниченными аппаратными полномочиями. «Ее боятся все. Даже мэр со своим заместителем относятся к ней очень осторожно», — признаются думцы.

Заседание Екатеринбургской городской думы. Екатеринбург, ройзман евгений, мандат
В 2013 году, когда неопытный в аппаратных делах Ройзман возглавил Гордуму, Григорьева на заседаниях буквально шептала ему на ухо, что говорить, вспоминают очевидцы
Фото: Анна Майорова © URA.RU

До 2014 года Светлана Григорьева возглавляла юротдел гордумы. Опрошенные «URA.RU» депутаты вспоминают, что она помимо основной деятельности часто выполняла личные рабочие просьбы занимавшего в то время должность замглавы администрации города Владимира Тунгусова, заработав славу его личного юристконсульта.

В 2014 году Григорьева стала руководителем аппарата муниципального парламента, потеснив с этой должности близкого на тот момент к мэру Георгия Бурмистрова. После назначения Григорьева замкнула на себя документооборот, в том числе, подготовку проектов всех думских решений.

Влиятельный городской депутат пояснил «URA.RU», что особый статус глава аппарата приобрела в мае 2016 года, когда в рамках политического перемирия между городскими и областными властями Владимир Тунгусов перешел на работу в областные структуры власти: «Она фактически стала «смотрящим» за думой, реализуя в ней политику Тунгусова. В онлайн режиме докладывала ему обо всех происходящих в депутатском корпусе событиях.

Доходило до того, что прямо на заседаниях она связывалась с Тунгусовым по скайпу и консультировалась по поводу рассматриваемых вопросов».

Инсайдеры в думском корпусе отмечают, что Григорьева позволяет себе жестко разговаривать со статусными депутатами. В частности, ей приписывают конфликт с председателем комиссии по развитию образования, науки, физической культуры Еленой Дерягиной. По неофициальной информации, крайне осторожно общаются с ней даже глава города Евгений Ройзман и его заместитель Виктор Тестов.

Депутаты посчитали аппаратным сигналом дальнейшего роста влияния Григорьевой, что в ходе прошедших в ноябре мероприятий по празднованию 230-летия гордумы именно ей поручили торжественно вручить благодарственные грамоты лучшим муниципальным парламентариям и работникам аппарата. Ранее эти полномочия исполняли мэр или заместитель спикера. «Именно в руках Светланы Григорьевой сегодня сконцентрированы рычаги аппаратной власти. С некоторой натяжкой можно сказать, что управляет думой именно она», — говорит один из думцев.

Заседание Комиссии по градостроительной политике. Екатеринбург, григорьева светлана
Григорьевой прочат по меньшей мере пост руководителя департамента в администрации губернатора
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инсайдер из областных структур власти сообщает, что на днях Владимир Тунгусов сделал Григорьевой предложение о переходе в администрацию губернатора. По его словам, переход состоится не ранее января, так как в резиденции отсутствует свободная и достойная соратнице первого вице-губернатора управленческая должность. «Это должен быть пост минимум руководителя департамента. Хотя по большому счету они достойна и статуса замгубернатора», — считает источник.

По его словам, кадровая рокировка таит для Тунгусова некоторые риски. В частности, ослабнет его контроль за работой гордумы. Потенциальную преемницу Григорьевой в муниципальном парламенте — начальника юротдела Эльвиру Маркову называют талантливым юристом, не видя при этом у нее аппаратных талантов. Она пока не обладает должным влиянием на депутатов, чтобы гарантировать прохождение того или иного вопроса.

В самой гордуме уверены, что переход Горигоревой в областные структуры власти свидетельствует о желании Владимира Тунгусова усилить свои позиции в губернаторском окружении: «Если он продолжает окружать себя верными людьми, значит уверен в своем будущем. Значит ему ничто не угрожает и Тунгусов планирует работать на сегодняшнем месте еще долгие годы».

Корреспонденту «URA.RU» удалось дозвониться до Светланы Григорьевой. На вопрос о возможности смены работы она ответила: «Без комментариев».

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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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