Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

БПЛА для труднодоступных районов: в ХМАО выбрали лучшую разработку. Видео

В ХМАО определили победителя конкурса по доставке груза дронами
26 ноября 2025 в 02:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В финале команда показала навыки удаленного управления БПЛА по заданной траектории

В финале команда показала навыки удаленного управления БПЛА по заданной траектории

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Команда из Санкт-Петербурга одержала победу в конкурсе «Аэрологистика 2.0», финал которого прошел в ХМАО. Разработка финалистов в будущем может облегчить доставку грузов в отдаленные районы региона. Об этом сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

«В Югре прошли финальные испытания технологического конкурса „Аэрологистика 2.0“. Вместе с исполнительным директором Фонда НТИ Михаилом Вячеславовичем Антоновым вручили команде из Санкт-Петербурга диплом победителя... Подобные разработки в перспективе помогут сделать доставку грузов в труднодоступные районы региона более оперативной и экономически эффективной», — рассказывает глава региона.

В ходе финальных испытаний команда показала навыки удаленного управления беспилотным вертолетом по заданной траектории. Губернатор подчеркнул, что стремится к внедрению передовых технологий в Югре для повышения качества жизни населения.

Продолжение после рекламы

Видео: telegram-канал Руслана Кухарука

Ранее URA.RU сообщало, что социальные проекты «Славнефть-Мегионнефтегаза» получили высшую оценку на федеральном уровне. Предприятие стало абсолютным рекордсменом регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», одержав победу сразу в пяти ключевых номинациях.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал