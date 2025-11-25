В финале команда показала навыки удаленного управления БПЛА по заданной траектории Фото: Роман Наумов © URA.RU

Команда из Санкт-Петербурга одержала победу в конкурсе «Аэрологистика 2.0», финал которого прошел в ХМАО. Разработка финалистов в будущем может облегчить доставку грузов в отдаленные районы региона. Об этом сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

«В Югре прошли финальные испытания технологического конкурса „Аэрологистика 2.0“. Вместе с исполнительным директором Фонда НТИ Михаилом Вячеславовичем Антоновым вручили команде из Санкт-Петербурга диплом победителя... Подобные разработки в перспективе помогут сделать доставку грузов в труднодоступные районы региона более оперативной и экономически эффективной», — рассказывает глава региона.

В ходе финальных испытаний команда показала навыки удаленного управления беспилотным вертолетом по заданной траектории. Губернатор подчеркнул, что стремится к внедрению передовых технологий в Югре для повышения качества жизни населения.

Продолжение после рекламы

Видео: telegram-канал Руслана Кухарука