В Екатеринбурге подскочила стоимость новостроек

Средняя цена увеличилась больше, почти на 15% Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Екатеринбурге выросла средняя стоимость проданного нового жилья. Данными за октябрь 2025 года поделился «Пульс продаж новостроек».

Показатель увеличился на 14,9% год к году. Так, средняя стоимость квадратного метра в 2025 году составляет 157,44 тысяч рублей, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса.

Среди всех российских городов-миллионников уральская столица заняла третье место в списке по удорожанию новостроек. Выше этот показатель только в Челябинской области (+16,8% год к году) и Пермском крае (+15,2%).

Продолжение после рекламы