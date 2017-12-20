Тюменский конфликт года решили вылечить пиаром за 8 тысяч рублей

Проверка Тюменского медицинского университета, инициированная Министерством образования России, оказалась скомпрометирована до своего завершения. В последний день работы ревизоров в региональном интернет-издании «Вслух.ру» на правах рекламы было опубликовано мнение одного из ревизоров, который выступил с поддержкой ректора Ирины Медведевой.
СМИ не раскрывает заказчика материала, но он получил совсем не тот результат, на который рассчитывал.
Проверка в тюменском вузе началась после обращения в министерство образования России группы бывших сотрудников, просивших защиты от ректора Ирины Медведевой. В письме главе Минздрава Веронике Скорцовой, экс-сотрудники рассказали фактически о массовом терроре, который руководство развернуло в отношении неугодных. Распоряжение о проведении проверки было опубликовано на сайте министерства: местные СМИ сообщили, что к работе ревизоры приступили 11 декабря. Сразу анонсировалось, что проверка продлится неделю.
В последний день спецмероприятий, 15 декабря, интернет-издание «Вслух.ру» опубликовало интервью одного из членов федеральной комиссии, бывшего заведующего кафедрой онкологии Тюменского ГМУ Александра Зырянова. В материале он объясняет причины своего ухода из медицинского вуза: «Мне предложили перейти на другую работу в Уральский государственный медицинский университет на должность проректора. (…) Причина — только в возможности дальнейшего карьерного роста».
Профессор Зырянов говорит, что у него прекрасные отношения с ректором вуза: «Мы продолжаем общаться с ректором университета Ириной Васильевной Медведевой. За время моей работы у нас не было ни одного конфликта с ректором, с ее стороны всегда чувствовал поддержку. […] Уверен, в Тюмени есть чему поучиться представителям Уральского медицинского кластера и есть на что обратить внимание структурам Уральского отделения Российской Академии Наук».
Главный редактор «Вслух.ру» Павел Захаров отказался уточнить, кто являлся заказчиком и автором данного материала. Согласно официальному прайс-листу издания, стоимость подобной публикации варьируется в пределах 5-8 тыс. рублей. Связаться с Александром Зыряновым не удалось.
Источник агентства в медицинском сообществе Тюмени не сомневается, что интервью реальное и было инициировано руководством ТюмГМУ. Кому-то необходимо, чтобы позитивная информация о ситуации в медицинском университете распространилась в СМИ до официальных результатов работы комиссии, считает собеседник «URA.RU». Он рассматривает публикацию, как попытку повлиять на выводы проверяющих.
Поводы для беспокойства у ректора есть. Помимо представителей министерства образования России, на работу университета обратил внимание губернатор Тюменской области Владимир Якушев. В своем ежегодном отчете о социально-экономическом развитии региона он отдельно остановился на ситуации в ТюмГМУ. Губернатор отметил низкое качество подготовки студентов: «Насколько я понимаю, прежде всего потому, что не хватает эффективной отдачи от его (вуза, — прим. ред.) взаимодействия с практической медициной. (…) Надеюсь, меня услышат — это надо исправлять, и немедленно».
Ректор Ирина Медведева позднее заявляла журналистам, что критику губернатора она расценивает, как «руководство к действию», но цитировала и результаты ежегодного мониторинга департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки: «вуз был признан эффективным».
Политолог Александр Безделов рассказал корреспонденту «URA.RU» о том, что комплементарную по отношению к медвузу публикацию во «Вслух.ру» он расценивает как попытку Медведевой отбиться от нападок. По его мнению, то, что интервью с членом министерской комиссии было размещено на правах рекламы в популярном региональном СМИ — это часть информационной политики руководства вуза.
«Медведева прилагает чудовищные усилия, чтобы наладить отношения с региональной властью и усидеть на месте. Владимир Якушев — человек достаточно сдержанный, и редки случаи, когда он переводит конфликт в публичную плоскость. Поэтому ситуация с ТюмГМУ чрезвычайная, — уверен Безделов.
— Необходимо решать проблему внутри вуза, исправлять ситуацию, а не пытаться отбиться через СМИ. Такая ситуация только ухудшает ее положение. Насколько я понимаю, и губернатор, и профильные замы серьезно решили заняться проблемой медвуза. От этого в целом зависит судьба здравоохранения в регионе. Если ничего кардинально не исправится, перспективы у ректора Медведевой очень туманны, и интервью во «Вслух.ру» — это агония», — подчеркнул собеседник агентства.
Политолог, член Общественной палаты Тюменской области Андрей Шуклин считает, что поток негативной информации стал выходить из стен медвуза после увольнения ряда ведущих преподавателей предсказуемо: «Редко кого увольняют по приказу или предлагают написать заявление „по собственному“ — дожидаются окончания контракта и просто не продлевают его на следующий срок. Но таким образом можно расстаться с одним-двумя преподавателями. Когда же речь идет об увольнении двух десятков педагогов, неизбежно, что этот конфликт, как снежный ком, выйдет на обсуждение общественности и привлечет внимание не только региональных властей, но и федеральных структур».
С точки зрения Шуклина, закономерна и реакция губернатора Владимира Якушева на этот конфликт: «Медвуз имеет стратегическое значение для Тюменской области. Студенты вуза должны быть ориентированы на культуру научного поиска, на преемственность специализаций на личном примере профессоров, которых они уважают и ценят, а не на тех, кого в случае каких-то интриг, предлагает им руководство вуза».
Пресс-секретарь вуза Ирина Лютоева подтвердила, что проверка завершила свою работу и в университете ждут, что результаты будут известны до нового года. Руководство вуза до официальных выводов федеральных инспекторов не готово комментировать ход проверки и настроение экспертов. С руководителем федеральной проверки Максимом Морокиным, заместителем директора департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России на момент подготовки материала связаться не удалось.