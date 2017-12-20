Главные новости Тюменской области 1. Тюменцы ходить по ледяной реке в магазин

Тюменцы ходить по ледяной реке в магазин 2. Водонаева пишет откровенную книгу о женщинах

Водонаева пишет откровенную книгу о женщинах 3. В Тюмени двое свердловчан расстреляли автобус

В Тюмени двое свердловчан расстреляли автобус 4. Школьники станцуют на дискотеке с мэром Тюмени

Школьники станцуют на дискотеке с мэром Тюмени 5. Водонаева заставит работать ГИБДД и налоговую

Водонаева заставит работать ГИБДД и налоговую 6. Подпись за Собчак в Тюмени оценили в 100 рублей

Подпись за Собчак в Тюмени оценили в 100 рублей 7. В Тюмени «дерзкий» кортеж устроил гонки по встречной

В Тюмени «дерзкий» кортеж устроил гонки по встречной 8. На почте в Тюмени «выкидывают посылочки» 14:26 20 декабря 2017 0 Тюменский конфликт года решили вылечить пиаром за 8 тысяч рублей Результат противоположный. Под сомнения поставлены итоги работы ревизоров из Минздрава РФ Наталья Двизова © Служба новостей «URA.Ru» Дарья Казакова © Служба новостей «URA.Ru» Положительные отзывы одного из министерских ревизоров могут выйти боком для ректора Фото: Полина Перепелица, РБК Тюмень Проверка Тюменского медицинского университета, инициированная Министерством образования России, оказалась скомпрометирована до своего завершения. В последний день работы ревизоров в региональном интернет-издании «Вслух.ру» на правах рекламы было опубликовано мнение одного из ревизоров, который выступил с поддержкой ректора Ирины Медведевой. СМИ не раскрывает заказчика материала, но он получил совсем не тот результат, на который рассчитывал. Проверка в тюменском вузе началась после обращения в министерство образования России группы бывших сотрудников, просивших защиты от ректора Ирины Медведевой. В письме главе Минздрава Веронике Скорцовой, экс-сотрудники рассказали фактически о массовом терроре, который руководство развернуло в отношении неугодных. Распоряжение о проведении проверки было опубликовано на сайте министерства: местные СМИ сообщили, что к работе ревизоры приступили 11 декабря. Сразу анонсировалось, что проверка продлится неделю. Интервью бывшего сотрудника — часть информполитики медвуза, считают эксперты Скрин с сайта «Вслух.ру» В последний день спецмероприятий, 15 декабря, интернет-издание «Вслух.ру» опубликовало интервью одного из членов федеральной комиссии, бывшего заведующего кафедрой онкологии Тюменского ГМУ Александра Зырянова. В материале он объясняет причины своего ухода из медицинского вуза: «Мне предложили перейти на другую работу в Уральский государственный медицинский университет на должность проректора. (…) Причина — только в возможности дальнейшего карьерного роста». Профессор Зырянов говорит, что у него прекрасные отношения с ректором вуза: «Мы продолжаем общаться с ректором университета Ириной Васильевной Медведевой. За время моей работы у нас не было ни одного конфликта с ректором, с ее стороны всегда чувствовал поддержку. […] Уверен, в Тюмени есть чему поучиться представителям Уральского медицинского кластера и есть на что обратить внимание структурам Уральского отделения Российской Академии Наук». Главный редактор «Вслух.ру» Павел Захаров отказался уточнить, кто являлся заказчиком и автором данного материала. Согласно официальному прайс-листу издания, стоимость подобной публикации варьируется в пределах 5-8 тыс. рублей. Связаться с Александром Зыряновым не удалось. Источник агентства в медицинском сообществе Тюмени не сомневается, что интервью реальное и было инициировано руководством ТюмГМУ. Кому-то необходимо, чтобы позитивная информация о ситуации в медицинском университете распространилась в СМИ до официальных результатов работы комиссии, считает собеседник «URA.RU». Он рассматривает публикацию, как попытку повлиять на выводы проверяющих. На ежегодном послании Владимир Якушев «прошелся» по качеству образования в ТюмГМУ Фото: Николай Бастриков © URA.RU Поводы для беспокойства у ректора есть. Помимо представителей министерства образования России, на работу университета обратил внимание губернатор Тюменской области Владимир Якушев. В своем ежегодном отчете о социально-экономическом развитии региона он отдельно остановился на ситуации в ТюмГМУ. Губернатор отметил низкое качество подготовки студентов: «Насколько я понимаю, прежде всего потому, что не хватает эффективной отдачи от его (вуза, — прим. ред.) взаимодействия с практической медициной. (…) Надеюсь, меня услышат — это надо исправлять, и немедленно». Ректор Ирина Медведева позднее заявляла журналистам, что критику губернатора она расценивает, как «руководство к действию», но цитировала и результаты ежегодного мониторинга департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки: «вуз был признан эффективным». Политолог Александр Безделов рассказал корреспонденту «URA.RU» о том, что комплементарную по отношению к медвузу публикацию во «Вслух.ру» он расценивает как попытку Медведевой отбиться от нападок. По его мнению, то, что интервью с членом министерской комиссии было размещено на правах рекламы в популярном региональном СМИ — это часть информационной политики руководства вуза. «Медведева прилагает чудовищные усилия, чтобы наладить отношения с региональной властью и усидеть на месте. Владимир Якушев — человек достаточно сдержанный, и редки случаи, когда он переводит конфликт в публичную плоскость. Поэтому ситуация с ТюмГМУ чрезвычайная, — уверен Безделов. — Необходимо решать проблему внутри вуза, исправлять ситуацию, а не пытаться отбиться через СМИ. Такая ситуация только ухудшает ее положение. Насколько я понимаю, и губернатор, и профильные замы серьезно решили заняться проблемой медвуза. От этого в целом зависит судьба здравоохранения в регионе. Если ничего кардинально не исправится, перспективы у ректора Медведевой очень туманны, и интервью во «Вслух.ру» — это агония», — подчеркнул собеседник агентства. Перспективы нынешнего ректора медвуза Ирины Медведевой, по мнению политологов, очень туманны Фото: с сайта ТюмГМУ Политолог, член Общественной палаты Тюменской области Андрей Шуклин считает, что поток негативной информации стал выходить из стен медвуза после увольнения ряда ведущих преподавателей предсказуемо: «Редко кого увольняют по приказу или предлагают написать заявление „по собственному“ — дожидаются окончания контракта и просто не продлевают его на следующий срок. Но таким образом можно расстаться с одним-двумя преподавателями. Когда же речь идет об увольнении двух десятков педагогов, неизбежно, что этот конфликт, как снежный ком, выйдет на обсуждение общественности и привлечет внимание не только региональных властей, но и федеральных структур». С точки зрения Шуклина, закономерна и реакция губернатора Владимира Якушева на этот конфликт: «Медвуз имеет стратегическое значение для Тюменской области. Студенты вуза должны быть ориентированы на культуру научного поиска, на преемственность специализаций на личном примере профессоров, которых они уважают и ценят, а не на тех, кого в случае каких-то интриг, предлагает им руководство вуза». Пресс-секретарь вуза Ирина Лютоева подтвердила, что проверка завершила свою работу и в университете ждут, что результаты будут известны до нового года. Руководство вуза до официальных выводов федеральных инспекторов не готово комментировать ход проверки и настроение экспертов. С руководителем федеральной проверки Максимом Морокиным, заместителем директора департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России на момент подготовки материала связаться не удалось. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}