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США ввели санкции против завода, где делают ракеты 8. Летописец Путина поиронизировал над Мерзляковой 09:07 21 декабря 2017 0 В Екатеринбургской гордуме возобновилась политическая война Депутаты вызывают глав районов на публичную порку и блокируют избирательную реформу Константин Джултаев © Служба новостей «URA.Ru» Администрация города теряет контроль над гордумой Фото: Александр Мамаев © URA.RU Депутаты Екатеринбургской гордумы отменили неписаное правило, на котором десятилетиями держалась важная часть политической системы мегаполиса. Негласная норма устанавливала особый статус глав районов — они подчинялись только мэрии и максимально оберегались от контроля и критики со стороны депутатов. Исполнение правила поддерживало баланс полномочий между двумя ветвями власти. И этот баланс теперь может измениться в пользу муниципального парламента. Принципиальное политическое решение было принято 20 декабря на заседании комиссии по местному самоуправлению. Дискуссия развернулась в ходе рассмотрения вопроса об утверждении планов ее работы на 2018 год. Посчитавшие эту тему недостойной внимания гости и журналисты покинули к этому моменту зал, вследствие чего разговор прошел в непубличном режиме. Константин Киселев возмутил политическое спокойствие в гордуме Фото: Анна Майорова © URA.RU С идеей заслушивать отчеты глав районов выступил депутат Константин Киселев. Его инициатива неожиданно набрала большинство голосов. Промэрские депутаты пытались спасти ситуацию, предложив получать отчеты в письменном виде и затем заслушивать всех семерых префектов в ходе одного заседания. Поправка не прошла — глав будут приглашать индивидуально. Представитель думской оппозиции считает, что многие такие отчеты будут перерастать в публичные «порки». Он не исключает, что после нескольких заседаний, на которых префекты не смогут ответить на критику, депутаты поднимут вопрос о согласовании с гордумой кандидатур на посты глав районов. Такая инициатива уже возникала в предыдущем созыве, но не получила своего развития. «Парламентский контроль за главами районов назрел давно. За последние год-два произошли изменения в структуре городской элиты. После выборов в 2018 году в гордуму придут новые люди, не знакомые с установленными еще при экс-мэре Аркадии Чернецком порядками. Для них отчеты глав будут логичным и резонным явлением. Да, установленная Чернецким система сломается, но изменения будут к лучшему», — говорит депутат гордумы. Нынешний политический порядок в Екатеринбурге формировался при Аркадии Чернецком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По его мнению, далее самостоятельность гордумы будет только расти. Следующим ее проявлением может стать демарш в ходе рассмотрения поправок, снижающих, либо отменяющих число депутатов, избираемых по партийным спискам, и ликвидирующих прямые выборы мэра. Ожидается, что соответствующий законопроект будет внесен в Заксобрание сразу после мартовских президентских выборов. В случае его принятия, в апреле городским депутатам будет предложено внести соответствующие поправки в Устав Екатеринбурга. Для этого решения сторонникам реформы необходима поддержка как минимум двух третей коллег (24 и более голосов). Сразу несколько источников в гордуме сообщили, что на сегодняшний день у организаторов реформы не хватает для принятия решения по разным данным от 1 до 4 голосов. Ожидается, что против новой системы выборов могут выступить глава города Евгений Ройзман и подавляющее число депутатов, избранных по спискам «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Гражданской платформы» и «Российской партии пенсионеров» — всего 12 человек. К ним готовы присоединиться несколько единороссов, фамилии которых не называются. В число последних могут войти думцы, не собирающиеся переизбираться на очередной срок. Если внесение поправок в Устав затянется, то Екатеринбургский горизбирком будет обязан объявить выборы по действующим сегодня правилам. Через установленное законом время прокуратура подаст иск в суд о принуждении гордумы исполнить областной закон, но ценное время уже будет упущено. Сергей тушин удивлен депутатской инициативой Фото: Анна Майорова © URA.RU Заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин пояснил «URA.RU», что и в настоящее время депутаты имеют все возможности задать главам районов все интересующие их вопросы: «Главы — постоянные участники комиссий. Две недели назад они пришли на заседание городской думы, на котором утверждался бюджет города. У кого были какие-то вопросы, он их задал. У депутатов всегда есть возможность прислать главам районов вопросы в письменном виде и получить ответы, если заданные вопросы находятся в их компетенции. И в дальнейшем мы будем руководствоваться [при организации общения глав с депутатами] Уставом Екатеринбурга и законодательством». Сергей Тушин добавил, что не видит смысла обсуждать возможность внесения поправок в Устав города об изменении системы выборов, пока соответствующий закон не будет принят Заксобранием. Депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер (вносивший весной 2017 года, но впоследствии отозвавший законопроект об изменении системы выборов в Екатеринбурге) уверен, что у авторов предложения о заслушивании глав районов на думских заседаниях нет на руках, дающих им такое право, нормативных документов: «Некоторые депутаты распоясались перед выборами. Это профанация». Вегнер добавляет, что ранее подавляющее число депутатов Екатеринбургской гордумы подписали письмо в адрес Заксобрания, в котором выражали согласие на проведение избирательной реформы. Он уверен, что большинство из них подтвердят свою позицию и изменения в Устав Екатеринбурга будут приняты без проблем. Альтернативную версию выдвигает депутат Екатеринбургской гордумы Олег Хабибуллин. Он не исключает, что слухи о потере мэрией контроля над муниципальным парламентом распускают сами представители городских властей. По мнению думца, это делается для создания видимости, что именно действующая система выборов позволяет проходить в гордуму неподконтрольным депутатам. «И для решения этой проблемы губернатору предложат поменять эту систему, сократив партийные списки и отменив выборы мэра», — уверен Хабибуллин. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}