В Екатеринбургской гордуме возобновилась политическая война

Депутаты Екатеринбургской гордумы отменили неписаное правило, на котором десятилетиями держалась важная часть политической системы мегаполиса. Негласная норма устанавливала особый статус глав районов — они подчинялись только мэрии и максимально оберегались от контроля и критики со стороны депутатов. Исполнение правила поддерживало баланс полномочий между двумя ветвями власти. И этот баланс теперь может измениться в пользу муниципального парламента.
Принципиальное политическое решение было принято 20 декабря на заседании комиссии по местному самоуправлению. Дискуссия развернулась в ходе рассмотрения вопроса об утверждении планов ее работы на 2018 год. Посчитавшие эту тему недостойной внимания гости и журналисты покинули к этому моменту зал, вследствие чего разговор прошел в непубличном режиме.
С идеей заслушивать отчеты глав районов выступил депутат Константин Киселев. Его инициатива неожиданно набрала большинство голосов. Промэрские депутаты пытались спасти ситуацию, предложив получать отчеты в письменном виде и затем заслушивать всех семерых префектов в ходе одного заседания. Поправка не прошла — глав будут приглашать индивидуально.
Представитель думской оппозиции считает, что многие такие отчеты будут перерастать в публичные «порки». Он не исключает, что после нескольких заседаний, на которых префекты не смогут ответить на критику, депутаты поднимут вопрос о согласовании с гордумой кандидатур на посты глав районов. Такая инициатива уже возникала в предыдущем созыве, но не получила своего развития.
«Парламентский контроль за главами районов назрел давно. За последние год-два произошли изменения в структуре городской элиты. После выборов в 2018 году в гордуму придут новые люди, не знакомые с установленными еще при экс-мэре Аркадии Чернецком порядками. Для них отчеты глав будут логичным и резонным явлением. Да, установленная Чернецким система сломается, но изменения будут к лучшему», — говорит депутат гордумы.
По его мнению, далее самостоятельность гордумы будет только расти. Следующим ее проявлением может стать демарш в ходе рассмотрения поправок, снижающих, либо отменяющих число депутатов, избираемых по партийным спискам, и ликвидирующих прямые выборы мэра. Ожидается, что соответствующий законопроект будет внесен в Заксобрание сразу после мартовских президентских выборов. В случае его принятия, в апреле городским депутатам будет предложено внести соответствующие поправки в Устав Екатеринбурга. Для этого решения сторонникам реформы необходима поддержка как минимум двух третей коллег (24 и более голосов).
Сразу несколько источников в гордуме сообщили, что на сегодняшний день у организаторов реформы не хватает для принятия решения по разным данным от 1 до 4 голосов. Ожидается, что против новой системы выборов могут выступить глава города Евгений Ройзман и подавляющее число депутатов, избранных по спискам «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Гражданской платформы» и «Российской партии пенсионеров» — всего 12 человек. К ним готовы присоединиться несколько единороссов, фамилии которых не называются. В число последних могут войти думцы, не собирающиеся переизбираться на очередной срок.
Если внесение поправок в Устав затянется, то Екатеринбургский горизбирком будет обязан объявить выборы по действующим сегодня правилам. Через установленное законом время прокуратура подаст иск в суд о принуждении гордумы исполнить областной закон, но ценное время уже будет упущено.
Заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин пояснил «URA.RU», что и в настоящее время депутаты имеют все возможности задать главам районов все интересующие их вопросы: «Главы — постоянные участники комиссий. Две недели назад они пришли на заседание городской думы, на котором утверждался бюджет города. У кого были какие-то вопросы, он их задал. У депутатов всегда есть возможность прислать главам районов вопросы в письменном виде и получить ответы, если заданные вопросы находятся в их компетенции. И в дальнейшем мы будем руководствоваться [при организации общения глав с депутатами] Уставом Екатеринбурга и законодательством».
Сергей Тушин добавил, что не видит смысла обсуждать возможность внесения поправок в Устав города об изменении системы выборов, пока соответствующий закон не будет принят Заксобранием.
Депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер (вносивший весной 2017 года, но впоследствии отозвавший законопроект об изменении системы выборов в Екатеринбурге) уверен, что у авторов предложения о заслушивании глав районов на думских заседаниях нет на руках, дающих им такое право, нормативных документов: «Некоторые депутаты распоясались перед выборами. Это профанация».
Вегнер добавляет, что ранее подавляющее число депутатов Екатеринбургской гордумы подписали письмо в адрес Заксобрания, в котором выражали согласие на проведение избирательной реформы. Он уверен, что большинство из них подтвердят свою позицию и изменения в Устав Екатеринбурга будут приняты без проблем.
Альтернативную версию выдвигает депутат Екатеринбургской гордумы Олег Хабибуллин. Он не исключает, что слухи о потере мэрией контроля над муниципальным парламентом распускают сами представители городских властей. По мнению думца, это делается для создания видимости, что именно действующая система выборов позволяет проходить в гордуму неподконтрольным депутатам. «И для решения этой проблемы губернатору предложат поменять эту систему, сократив партийные списки и отменив выборы мэра», — уверен Хабибуллин.