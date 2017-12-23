КПРФ создала интригу с кандидатом в президенты, чтобы переиграть «ЕР»

22:01 23 декабря 2017 2

Путин вдохновил единороссов на обновление, ротация в партии Зюганова — не убедительна Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В субботу, 23 декабря, сразу несколько партий проводили съезды. На двух были интриги — коммунисты неожиданно решили не выдвигать своего главу Геннадия Зюганова в качестве кандидата на президентских выборах, единороссы — получали ЦУ на предстоящую кампанию от своего лидера Владимира Путина. Почему внезапное решение «красных» не перекрыло «предсказуемость» партии власти — читайте в колонке политолога Алексея Мартынова.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов сравнил для «URA.RU» два очень непохожих съезда Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве сегодня прошло ряд партийных предвыборных съездов. Два безусловно выделяются на общем скучном и предсказуемом фоне. XVII съезд Единой России с участием первых лиц государства и скандальный съезд КПРФ.

Несмотря на анонсы и инсайт, новость со съезда коммунистов о том, что эта старейшая партия страны не станет выдвигать своего лидера Геннадия Зюганова на президентские выборы, а номинирует на эту позицию беспартийного бизнесмена директора ЗАО «Совхоз им. Ленина» (этим историческим названием и ограничивается связь номинанта с партией) Павла Грудинина соревнуется в ленте новостной повестки с новостями с главного съезда главной партии страны.

Безусловно этот «хитрый ход» слабеющего бессменного председателя, который кстати сказать и возглавит предвыборный штаб кандидата «ленинца» от всех «патриотических сил» оскорбил старых партийцев и уже дышащих в спину молодых коммунистов. Но как известно партийная дисциплина и возможные «клубничные» бонусы побеждают в сложных партийных отношениях.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов решил всех перехитрить и выставить в место себя беспартийного Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представляется, что участие в качестве кандидата от левых капиталиста Грудинина своего рода «лебединая песня» самого 70-летнего Геннадия Зюганова и его старой гвардии. КПРФ уже не станет прежней. Если вообще переживет итоги предстоящей кампании.

Съезд правящей партии начался с полуторачасовой задержкой. Словно кто-то ждал новостей с площадки КПРФ. На предвыборном съезде Единой России собрались не только делегаты со всей страны. Тут в павильоне на ВДНХ в субботний день собралось фактически все руководство страны, губернаторы, министры, депутаты и т. д.

С небольшой, но очень информативной речью выступил лидер партии президент Владимир Путин. Обращаясь к партийцам президент отметил общие заслуги партии в преобразовании страны и фактически подтвердил статус Единой России как его партии, партии Путина.

Хай-тек экспонат на площадке съезда «Единой России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Однако президент дал понять, что вызовы времени, а главное завершение обшей работы по возвращению России законного и заслуженного статуса, необратимости этого процесса требуют сегодня самой широкой поддержки в нашем обществе. Поэтому Путин решил идти на выборы как самовыдвиженец. Главное в предстоящие 6 лет, как отметил президент, вместе довести задуманное до результата и передать страну следующему поколению.

Отдельным акцентом звучала тема молодости нашего общества, страны, государства. Путин сравнил Российское государство с тысячелетней историей с молодой и цветущей женщиной устремленной в будущее, у которой все самое прекрасное еще впереди.

С докладом на съезде выступил и председатель партии глава правительства Дмитрий Медведев. Остановившись подробно на общих достижениях и взаимодействии правительства и парламента через конституционное большинство в Государственной Думе, Медведев озвучил решение партии о прямой поддержке Владимира Путина в качестве кандидата на президентских выборах в марте следующего года и под аплодисменты переходящие в овации пожелал президенту удачи на выборах.

Председатель «ЕР» Дмитрий Медведев объявил о полной поддержке самовыдвижения Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Растроганный Путин снова взял слово и экспромтом, уже от сердца, поблагодарил коллег по партии и отметил, что рассчитывает на самую активную работу поле выборов каждого из присутствующих в зале от депутатов и министров, до губернаторов и простых партийцев.

Отдельно стоит выделить акцент президента на реформе образования и здравоохранения. «Не смогут построить сильную и процветающую страну больные и малообразованные люди», — заявил он.

Присутствуя в зале, в особой энергетике чувствовалась реальная возможность реализации сказанного. У нас всех вместе есть шанс вернуть России былое величие. Которое кстати сказать и проболтали, не сохранили для нашего поколения предшественники нынешней КПРФ, даже некоторые из сегодняшних вождей в том поучаствовали.

В общем два съезда — две большие разницы, как говорят в Одессе.