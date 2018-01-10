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Главные новости Свердловской области
12:38  10 января 2018 1

Что за повременный тариф? Кому он выгоден? Надо ли менять Е-карту?

Простые вопросы о новых тарифах общественного транспорта в Екатеринбурге
Юлия Литвиненко
© Служба новостей «URA.RU»
Общественный транспорт. Екатеринбург, маршрутка, автобусная остановка, жд вокзал, общественный транспорт, маршрут 045
Главный плюс нового тарифа — можно за одни и те же деньги ехать на разных видах транспорта, не ждатьФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Новая транспортная схема в Екатеринбурге
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С 1 февраля в общественном транспорте Екатеринбурга начинает действовать повременный тариф. Переходить на него все желающие смогут уже с 15 января. Однако у горожан остается много вопросов.

Сколько будет стоить проезд по повременному тарифу?

Будет предложено два тарифа — полчаса за 28 рублей и час за 40 рублей. За это время необходимо совершить пересадку, дальше можно ехать сколько угодно до конца маршрута. Особо отметим,

новые тарифы вводятся в дополнение к существующим.

То есть можно пользоваться и повременным тарифом, и обычным. Пассажиры будут выбирать, что им удобнее.

Клипарт. Январь. Часть II, кондуктор, мелочь, пассажир, сдача
Повременной тариф будет действовать только при оплате транспортной картой. Никакой налички!
Фото: Илья Московец © URA.RU

Как будет осуществляться поездка по новому тарифу?

Все пока выглядит довольно сложно. Вы заходите в первый вид транспорта, предъявляете карту, кондуктор прикладывает ее к валидатору. Поездка активируется, с этой минуты начинают идти оплаченные минуты. Вы едете какое-то время, потом делаете пересадку. Заходите во второй вид транспорта, опять предъявляете Е-карту, кондуктор вновь прикладывает ее к своему устройству, и вам выдается билет с информацией, сколько еще времени у вас осталось. Если оно кончилось в пути до вашей остановки — ничего страшного, вас не высадят. Главное — успеть за оплаченное время сделать пересадку. Их число не ограничено.

Необходимо ли для повременного тарифа менять Е-карту?

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В метро повременного тарифа пока не будет
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Да. Новая будет стоить 75 рублей. Как рассказывает Игорь Федотов, председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города, карта появится в продаже во всех пунктах, где сейчас можно пополнить обычную карту. Это произойдет в ближайшее время. Можно перепрограммировать и ту, которой уже пользуетесь. Процедура бесплатна, сделать это можно будет в шести пунктах продажи Е-карт.

Можно ли пользоваться одной картой для обычного тарифа и повременного?

Нет, это невозможно.

Будет ли тариф действовать и в коммерческом городском транспорте?

Клипарт, разное, плата за проезд, екарта, общественный траспорт
Чтобы нормально пользоваться новым тарифом, придется покупать и новую Е-карту
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как уверяет Игорь Федотов — да. «Главная задача нового тарифа — дать возможность горожанам не ждать «свой» автобус», а ехать на любом попутном транспорте. Коммерческие перевозчики работают с нами по договору и обязаны перевозить все категории граждан, которые пользуются разными тарифами — как, например, школьников или пенсионеров», — говорит он.

Будет ли повременный тариф действовать в метро?

Нет. Пока нет технической возможности. И в течение 2018 года перемен не ждите — в подземке лишь собираются вводить возможность оплаты проезда банковскими картами.

Зачем он нужен?

Одна из основных его задач — постепенно приучать жителей и гостей города к тому, что с лета 2019 в Екатеринбурге начнет действовать новая транспортная схема. Она будет устроена так, что большая часть соединяющих разные части города прямых маршрутов мэрия упразднит и пассажирам придется постоянно пересаживаться, чтобы доехать из одной точки города в другую.

На ком пробовали новый тариф?

Всего на 135 добровольцах, из которых 80% выбрали тариф «Полчаса за 28». Из них более половины — 55% успевали сделать пересадку. При тарифе «Час за 40» таких было уже более 70%. В эксперименте участвовали и 14 частных перевозчиков на 28 маршрутах. Уже к концу февраля станет ясно, насколько новый тариф востребован горожанами. Его в мэрии называют пересадочным.

Главное, что стоит сказать — карта выгодна тем, кто делает несколько пересадок, но пользуется при этом только наземным транспортом.

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