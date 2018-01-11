Пермская элита хочет от Решетникова сюрпризов через четыре месяца

21:02 11 января 2018 0

Максим Решетников уже почти год возглавляет Пермский край. Но пока новый губернатор дал ответы далеко не на все вопросы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Повестка общественно-политической жизни Пермского края на 2017 год была предопределена еще в феврале. Судьбу региона решил президент Владимир Путин, отправив в отставку с поста губернатора «варяга» Виктора Басаргина. Новый глава региона Максим Решетников получил власть при полной поддержке региональной элиты, стал вестником перемен, продемонстрировал готовность договариваться. Но по прошествии почти года происходящее в Прикамье не отвечает, а задает новые вопросы и обещает массу всего интересного в 2018 году.

Для Игоря Цветкова (слева) и Геннадия Тушнолобова год начался не самым радужным образом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Басаргин отправился в отставку 6 февраля. Хотя за несколько недель до этого дал всем понять, что уходить не намерен: скандальная «административная реформа», «упразднение» премьера правительства Геннадия Тушнолобова, отставки ряда министров. Но прогноз «URA.RU» полностью оправдался (а ни одно пермское СМИ так и не позволило себе заговорить о реальном положении губернатора).

Кроме Решетникова рассматривалась кандидатура главного федерального инспектора (ГФИ), выходца из структур ФСБ, генерала Игоря Цветкова. Его назначение многим казалось логичным, ведь спецслужбы развернули масштабную борьбу с коррупционерами в Прикамье и «били» уже министров и вице-премьеров. Но не сложилось: выбор президента пал на 37-летнего пермяка-москвича Максима Решетникова (в момент назначения занимал пост министра экономики Москвы). Считается, что назначению способствовал глава столицы Сергей Собянин, который помогал и Басаргину стать губернатором, и в общем не хотел выпускать регион из зоны своего политического влияния.

Максим Решетников предстал перед земляками в образе молодого технократа, став одним из элементов серии губернаторских отставок. Губернатор сразу запустил масштабный процесс обновления во всех отраслях. Это и здравоохранение, и строительство, и ЖКХ, и телекоммуникации. В отличие от предшественника, Решетников сделал ставку не на преференции промышленникам, а на разноплановое развитие региональной экономики в связке с федеральными властями и структурами. Новый глава региона сам возглавил и правительство.

Решетникову быстро выпала возможность погулять по родному городу с Владимиром Путиным Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края

Команду «варягов» Решетников открыто критиковать не стал, но неоднократно публично выражал свое отношение к происходившему в Прикамье в последние годы. Резкие замечания коснулись качества ремонта дорог и благоустройства, развала медицины, работы Фонда капитального ремонта, низкой эффективности освоения бюджетных средств, застройки окраин Перми, растущих долгов региона и нереализованных инфраструктурных проектов.

У Решетникова появился и свой мегапроект. Владимир Путин посетил Пермь 8 сентября. Ему-то Решетников и рассказал о планах полной реконструкции набережной Камы с переносом оттуда железнодорожных путей. Президент одобрил. Пермяки теперь гадают, сколько десятков миллиардов будет стоить реализация всего задуманного, что успеют сделать к юбилею города (2023 год). Задумка осталась в головах жителей, хоть и многие отнеслись к ней довольно неоднозначно.

Из окружения губернатора только Павел Шевыров не прижился на пермской земле после переезда из столицы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Внимание элиты было приковано и к тому, как формируется команда нового губернатора. Из Москвы с ним приехала лишь небольшая группа соратников. В их числе тоже бывшие пермяки: вице-премьеры Елена Лопаева (руководит аппаратом правительства) и Михаил Сюткин (возглавляет минстрой), министр финансов Елена Чугарина. Также в окружении губернатора оказались «чистые варяги» — министр информразвития Павел Шевыров (он в декабре уволился по семейным обстоятельствам) и пресс-секретарь Дарья Левченко.

Глобальной «зачистки» старого правительства и администрации губернатора не случилось. Органы власти региона покинули только соратники Басаргина. В остальном же команда Решетникова стала «миксом» из пермской элиты, разных «кланов». Теперь в ней спокойно уживаются люди экс-губернатора Олега Чиркунова, депутата Госдумы Дмитрия Скриванова, миллиардера Андрея Кузяева, спикера Заксобрания Валерия Сухих, бывшего сити-менеджера Перми Аркадия Каца, депутата Пермской гордумы и теневого мэра Владимира Плотникова. Остаются в кабинете министров и представители «Уралкалия» и «Лукойла».

Пермская элита, пять лет воевавшая с «варягами», довольно спокойно приняла Дмитрия Матвеева Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Отношение к «варягам» стало меняться. Так, бывший вице-премьер правительства Кировской области Дмитрий Матвеев возглавил пермский минздрав и пользуется сегодня поддержкой медицинского сообщества. Активно мешавший предыдущей команде Антон Удальев (он возглавлял управление антимонопольной службы) теперь сам вошел во власть и курирует в Прикамье ЖКХ.

Остаются в правительстве и фигуры равноудаленные от разных группы — вице-премьеры Роман Кокшаров (возглавляет министерство территориального развития) и Ирина Ивенских (курирует социальный блок), министр образования Раиса Кассина, глава минимущества Николай Гончаров, министр территориальной безопасности Андрей Ковтун, руководитель минкульта Галина Кокоулина и глава Коми-Пермяцкого округа Виктор Рычков.

Со сменой губернатора в начале года сами собой прекратились конфликты, существовавшие между Басаргиным и некоторыми группами элиты — подтверждает политтехнолог Дмитрий Логинов. «Среди пермских элит нет ни проигравших, ни выигравших, так как все готовы работать с новой администрацией края. Но возникает вопрос в правилах игры. Есть определенное непонимание дальнейшего вектора развития, особенно по внутриполитическому направлению. Плюс продолжают тлеть некоторые старые проблемы, которые требуют оперативного решения, и появляются новые. Какая-то определенность, очевидно, появится после президентских выборов, в зависимости от их результата», — полагает собеседник.

Уцелеет ли Дмитрий Самойлов при новом губернаторе — в этом году станет понятно Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

На выборах в сентябре Максим Решетников набрал более 82%.

Новый губернатор показал, что у него нет явных предпочтений или жестких антипатий в отношении тех или иных элитных групп — рассуждает политический консультант, член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Николай Иванов. «Думаю, что такая осторожная кадровая политика губернатора связана с его нежеланием создавать в регионе турбулентность накануне важнейшего для страны политического события — выборов президента. Допускаю, что после выборов регион ждут уже кардинальные кадровые перемены, и вот тогда мы действительно увидим настоящую команду Решетникова», — отметил эксперт.

При этом всем очевидно, что в наступающем 2018 году Решетникову предстоит решить массу политических вопросов. Это касается и управления Пермью — во главе города остается Дмитрий Самойлов со всей своей командой. И регионального отделения «Единой России» (а Решетников как раз вступил в партию), которым руководит Николай Демкин. В обоих случаях значимые посты занимают горячие сторонники Басаргина. Достаточно политических проблем и в других муниципалитетах.