{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Подробности готовящегося визита
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,00
Динамика за 2 недели
Евро 68,06
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 января 2018
10 января 2018
09 января 2018
21:02  11 января 2018 0

Пермская элита хочет от Решетникова сюрпризов через четыре месяца

Мало кто верит, что нынешнее спокойствие в крае навсегда. Это всего лишь затишье
Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
Техническое открытие выставки Россия моя история. Пермь, решетников максим
Максим Решетников уже почти год возглавляет Пермский край. Но пока новый губернатор дал ответы далеко не на все вопросыФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Повестка общественно-политической жизни Пермского края на 2017 год была предопределена еще в феврале. Судьбу региона решил президент Владимир Путин, отправив в отставку с поста губернатора «варяга» Виктора Басаргина. Новый глава региона Максим Решетников получил власть при полной поддержке региональной элиты, стал вестником перемен, продемонстрировал готовность договариваться. Но по прошествии почти года происходящее в Прикамье не отвечает, а задает новые вопросы и обещает массу всего интересного в 2018 году.

Конференция Единой России. Пермь, Игорь Цветков
Для Игоря Цветкова (слева) и Геннадия Тушнолобова год начался не самым радужным образом
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Басаргин отправился в отставку 6 февраля. Хотя за несколько недель до этого дал всем понять, что уходить не намерен: скандальная «административная реформа», «упразднение» премьера правительства Геннадия Тушнолобова, отставки ряда министров. Но прогноз «URA.RU» полностью оправдался (а ни одно пермское СМИ так и не позволило себе заговорить о реальном положении губернатора).

Кроме Решетникова рассматривалась кандидатура главного федерального инспектора (ГФИ), выходца из структур ФСБ, генерала Игоря Цветкова. Его назначение многим казалось логичным, ведь спецслужбы развернули масштабную борьбу с коррупционерами в Прикамье и «били» уже министров и вице-премьеров. Но не сложилось: выбор президента пал на 37-летнего пермяка-москвича Максима Решетникова (в момент назначения занимал пост министра экономики Москвы). Считается, что назначению способствовал глава столицы Сергей Собянин, который помогал и Басаргину стать губернатором, и в общем не хотел выпускать регион из зоны своего политического влияния.

Максим Решетников предстал перед земляками в образе молодого технократа, став одним из элементов серии губернаторских отставок. Губернатор сразу запустил масштабный процесс обновления во всех отраслях. Это и здравоохранение, и строительство, и ЖКХ, и телекоммуникации. В отличие от предшественника, Решетников сделал ставку не на преференции промышленникам, а на разноплановое развитие региональной экономики в связке с федеральными властями и структурами. Новый глава региона сам возглавил и правительство.

Решетникову быстро выпала возможность погулять по родному городу с Владимиром Путиным
Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края

Команду «варягов» Решетников открыто критиковать не стал, но неоднократно публично выражал свое отношение к происходившему в Прикамье в последние годы. Резкие замечания коснулись качества ремонта дорог и благоустройства, развала медицины, работы Фонда капитального ремонта, низкой эффективности освоения бюджетных средств, застройки окраин Перми, растущих долгов региона и нереализованных инфраструктурных проектов.

У Решетникова появился и свой мегапроект. Владимир Путин посетил Пермь 8 сентября. Ему-то Решетников и рассказал о планах полной реконструкции набережной Камы с переносом оттуда железнодорожных путей. Президент одобрил. Пермяки теперь гадают, сколько десятков миллиардов будет стоить реализация всего задуманного, что успеют сделать к юбилею города (2023 год). Задумка осталась в головах жителей, хоть и многие отнеслись к ней довольно неоднозначно.

Открытое заседание правительства. Пермь, шевыров павел
Из окружения губернатора только Павел Шевыров не прижился на пермской земле после переезда из столицы
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Внимание элиты было приковано и к тому, как формируется команда нового губернатора. Из Москвы с ним приехала лишь небольшая группа соратников. В их числе тоже бывшие пермяки: вице-премьеры Елена Лопаева (руководит аппаратом правительства) и Михаил Сюткин (возглавляет минстрой), министр финансов Елена Чугарина. Также в окружении губернатора оказались «чистые варяги» — министр информразвития Павел Шевыров (он в декабре уволился по семейным обстоятельствам) и пресс-секретарь Дарья Левченко.

Глобальной «зачистки» старого правительства и администрации губернатора не случилось. Органы власти региона покинули только соратники Басаргина. В остальном же команда Решетникова стала «миксом» из пермской элиты, разных «кланов». Теперь в ней спокойно уживаются люди экс-губернатора Олега Чиркунова, депутата Госдумы Дмитрия Скриванова, миллиардера Андрея Кузяева, спикера Заксобрания Валерия Сухих, бывшего сити-менеджера Перми Аркадия Каца, депутата Пермской гордумы и теневого мэра Владимира Плотникова. Остаются в кабинете министров и представители «Уралкалия» и «Лукойла».

Министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев. Пермь, матвеев дмитрий
Пермская элита, пять лет воевавшая с «варягами», довольно спокойно приняла Дмитрия Матвеева
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Отношение к «варягам» стало меняться. Так, бывший вице-премьер правительства Кировской области Дмитрий Матвеев возглавил пермский минздрав и пользуется сегодня поддержкой медицинского сообщества. Активно мешавший предыдущей команде Антон Удальев (он возглавлял управление антимонопольной службы) теперь сам вошел во власть и курирует в Прикамье ЖКХ.

Остаются в правительстве и фигуры равноудаленные от разных группы — вице-премьеры Роман Кокшаров (возглавляет министерство территориального развития) и Ирина Ивенских (курирует социальный блок), министр образования Раиса Кассина, глава минимущества Николай Гончаров, министр территориальной безопасности Андрей Ковтун, руководитель минкульта Галина Кокоулина и глава Коми-Пермяцкого округа Виктор Рычков.

Со сменой губернатора в начале года сами собой прекратились конфликты, существовавшие между Басаргиным и некоторыми группами элиты — подтверждает политтехнолог Дмитрий Логинов. «Среди пермских элит нет ни проигравших, ни выигравших, так как все готовы работать с новой администрацией края. Но возникает вопрос в правилах игры. Есть определенное непонимание дальнейшего вектора развития, особенно по внутриполитическому направлению. Плюс продолжают тлеть некоторые старые проблемы, которые требуют оперативного решения, и появляются новые. Какая-то определенность, очевидно, появится после президентских выборов, в зависимости от их результата», — полагает собеседник.

Инаугурация мэра Пермь, самойлов дмитрий
Уцелеет ли Дмитрий Самойлов при новом губернаторе — в этом году станет понятно
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

На выборах в сентябре Максим Решетников набрал более 82%.

Новый губернатор показал, что у него нет явных предпочтений или жестких антипатий в отношении тех или иных элитных групп — рассуждает политический консультант, член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Николай Иванов. «Думаю, что такая осторожная кадровая политика губернатора связана с его нежеланием создавать в регионе турбулентность накануне важнейшего для страны политического события — выборов президента. Допускаю, что после выборов регион ждут уже кардинальные кадровые перемены, и вот тогда мы действительно увидим настоящую команду Решетникова», — отметил эксперт.

При этом всем очевидно, что в наступающем 2018 году Решетникову предстоит решить массу политических вопросов. Это касается и управления Пермью — во главе города остается Дмитрий Самойлов со всей своей командой. И регионального отделения «Единой России» (а Решетников как раз вступил в партию), которым руководит Николай Демкин. В обоих случаях значимые посты занимают горячие сторонники Басаргина. Достаточно политических проблем и в других муниципалитетах.

Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров